Festival de importaciones: porqué los shows extranjeros son récord

Aunque el dólar paralelo sigue con tendencia alcista, la importación de artistas no cesa. Un festival de importaciones, parafraseando a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se vive en términos musicales. Coldplay, la banda liderada por Chris Martin, programó una decena de shows en nuestro país para noviembre de este año, a los que se le sumarán otros nombres como Dua Lipa y Harry Styles, por nombrar algunos en una larga lista de shows agotados que marcan una tendencia que desafía toda crisis. “Hay muchas ganas después de la pandemia de salir, y hay un sector que ante la pequeña posibilidad de acceder a shows, la aprovecha”, señala Daniel Grinbank, el productor detrás del show de Coldplay.

Festival

Dua Lipa llegará a la Argentina en septiembre con una doble función (el 13 y 14) en el Hipódromo de Palermo con todos los tickets para sus dos shows agotados: el primer recital de la intérprete de "Don’t Start Now'' fue sold out en menos de una hora y, luego de sumar una nueva fecha se liquidó en tiempo récord aunque los precios promediaban los 12 mil pesos.

Días antes, el 11 de septiembre, los californianos de Green Day, con Billy Idol como invitado especial, se presentarán en el Estadio Vélez Sarsfield con entradas que van desde $7.600 a $14.500. Y el próximo 30 de septiembre, Axl Rose, Slash y Duff MacKagan, los Guns N’Roses, tocarán en un River Plate colmado: los tickets iban desde los $7.500 hasta $17.500, y se agotaron en pocos minutos.

En septiembre también, Demi Lovato (el viernes 9 en el Movistar Arena) llegará al país como parte de la gira para promocionar “Holy Fvck”, su transgresor octavo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento será el 19 de agosto. Pero sonarán también éxitos indiscutidos como la balada resiliente "Skyscraper", el desenfadado "SorryNotSorry", y el himno queer "Cool for the Summer", que sumas más de 30 millones de reproducciones.

La cantante española Rosalía llegará unas semanas antes, el jueves 25 de agosto, con la gira “Motomami World Tour”, que cuenta 46 conciertos en 15 países, culminando en Francia el 18 de diciembre. Como los anteriores, agotó en minutos las entradas para su primera presentación, y sumó un segundo show para el viernes 26 de agosto en el mismo escenario.

Mismo caso de Daddy Yankee, el rapero puertorriqueño que se despide de los escenarios tras 32 años con la gira mundial: las entradas para sus dos shows del 1 y 2 de octubre en el Arena porteño están sol out a pesar del costo promedio de los tickets, rondando los 14 mil pesos. Y lo mismo vale para Bad Bunny que vuelve a pisar suelo argentino después de su última visita al país en 2017: el 4 de noviembre se subirá al escenario en el estadio de Vélez con su "World's Hottest Tour", que lo pasea de Estados Unidos a Chile.

Importaciones

La lista sigue y sigue. Del 7 al 11 de noviembre se vendrá el megafestival Primavera Sound, que llega al país por primera vez después del éxito del Lollapalooza (que ya puso a la venta entradas para la edición 2023), y que cuenta con Björk, Arctic Monkeys, Lorde, Jack White, Pixies y Travis Scott entre otros, para animar el escenario el Parque de los Niños: los precios de las entradas dieron aque hablar en las redes sociales y van desde los $19.900 hasta los $50.000, sin incluir los recargos por servicios.

Joan Manuel Serrat hará lo propio el 29 de noviembre en en el Arena; al igual que Michael Bublé el 12 de noviembre en el mismo estadio de Villa Crespo (tras 15 shows en el Reino Unido y 27 recitales en el Estados Unidos); pero poco será comparado a las seis fechas que Ricardo Arjona se apuntó (5, 6, 7, 18, 19 y 20 de agosto) para cantar los temas de su álbum doble “Blanco y Negro”, grabado en los históricos estudios Abbey Road de Londres.

Y lo del guatemalteco se queda corto frente al récord de Coldplay, que vendió 550 mil entradas en 10 shows, superando la cifra de los 9 River que llenó Roger Waters en 2012.

La banda londinense recalará en Argentina entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre de este año, y facturará casi US$ 60 millones al tipo de cambio oficial (unos US$ 30 millones con los alternativos MEP o CCL).

“El cachet de un artista internacional se tramita como importación de servicio y se cancela al dólar oficial”, coinciden las promotoras de recitales. Pero los dólares no saldrán de las reservas, aclararon ya en el Banco Central, y correrán por cuenta de las productoras del espectáculo, DF Entertainment y la multinacional Live Nation, que estimó que la recaudación total rondará los $ 7.000 millones, con una rentabilidad menor al 10%.

Buena parte de ese monto se lo lleva una banda con cachet dolarizado, y otro tanto en el alquiler del estadio: la tarifa de River también está dolarizada: cobran US$ 500.000 por jornada, por lo que la entidad de Núñez embolsará US$ 5 millones.

Dólares

Desde el BCRA aseguran que esos números no le mueven el amperímetro a las reservas, que en la cifra bruta aduces US$ 41.600 millones, pero en la práctica serían mucho menos. Y aclaran que en lo que va del año, “la cuenta global de importación de servicios culturales no llega a los US$ 5 millones mensuales”.

El boom de importaciones en materia musical por otro lado es un fenómeno a analizar. Buenos Aires será la ciudad con mayor número de conciertos en la gira de Coldplay: en Inglaterra darán ocho shows, misma cantidad que en Brasil, un país con 212 millones de habitantes, frente a los 47 de Argentina.

“El público siente que las bandas internacionales vienen a Argentina por única vez, o por última vez, y eso genera mucha expectativa y ansiedad, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o Europa, donde pueden verlas cada dos años”, explica Marcelo Fernández Bitar, periodista especializado en rock.

Y los precios locales traducidos a dólar blue, son de paso menores que en otros rincones de Latinoamérica, lo que empuja la venta entre turistas que llegan a Buenos Aires y suman un show internacional a su estadía: las entradas más costosas para ver a la banda anglo eran de 19.500 pesos, 160 dólares entonces. Menor a los 203 que cuentan en Perú y los 266 dólares en Chile. Y eso empujando también la reventa: en la web ya se ofrecen entradas por cifras varias veces superior al precio original. Un ticket en el Vip para Colplay cotiza a poco más de $ 73.000, casi el cuádruple de su valor original.

"Cuando la gente comienza a percibir que el tipo de cambio real se va retrasando, se vuelven relativamente más baratos y aumenta la demanda de bienes importados, entre lo que se cuenta importación de servicios. En ese contexto, entra lo que ocurre hoy con Coldplay y cualquier otro consumo en el exterior", apunta Fernando Marengo, economista jefe del Estudio Arriazu. El tipo de cambio real estaba en su nivel más bajo desde mayo de 2018. Por eso el Banco central se planteó reforzar el cepo, haciéndolo extensivo para la “importación también de jugadores de fútbol”.

“El Banco Central ya le aviso a los clubes que no se autoriza más dólar oficial para girar al exterior. Esto es una complicación enorme para comprar jugadores del exterior. Pero sigue vigente la obligación de los clubes de pesificar sus ingresos en dólares al cambio oficial a las 72hs de haberlos cobrado”, reconocen desde un importante club porteño, reflejo de que el festival de importaciones culturales (el deporte también lo es), podría estar llegando a su fin.

por R.N.