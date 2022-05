La razón tras la apuesta de Marvel a las heroínas teen

A diferencia de DC, que vive relanzando a sus superhéroes, y más frecuentemente a Batman (“The Batman” es la película más taquillera del año con US$ 770 millones), Marvel ha cumplido en el cine todo un ciclo (que lleva más de 30 películas), que se complementa con una nueva lista de series en la plataforma Disney+.

Por lo cual, el Marvel Universe (MCU), la joya de la corona de Disney, una de las propiedades más lucrativas en la historia del entretenimiento, está en plena transformación. Y con muchos de sus héroes muertos o jubilados, busca redefinir rumbo. Y captar nuevos públicos.

Según datos de Morning Consult, el 68% de los fans de los superhéroes se definen como "casuales”. Aproximadamente la misma proporción (67%), dijo ser fanático de películas y programas de televisión de la franquicia Marvel en particular (52% es a su vez fanático de las películas y programas de DC). Y los millennials continúan siendo la principal fuerza motora detrás del éxito de Marvel (40 por ciento; y un 25% son Baby Boomers y Generación X). Pero los Generación Z se muestran esquivos para Marvel (solo el 9 por ciento), una traba de que la compañía busca superar.

Los fans de Marvel son mayormente hombres (53%) y blancos. Y las mujeres representan el 47%; el 18% son hispanos; y el 13% son negros. De allí que Disney busque potenciar, con sus apuestas en la pantalla chica, esos segmentos. Con una propuesta inclusiva que muestra, además de nuevas heroínas raciales, guiños LGBT+: un 74% de los fans de Marvel se definen liberales, progresistas o independientes; mientras que el 27%, es republicano o de extrema derecha. El plan de Disney es pescar a las camadas de adolescente cuyos padres hoy son seguidores del MCU.

Series

A pesar de que la fatiga en el género aumenta lentamente, el 44% de los fans ve películas de superhéroes al menos una vez al mes. Cifra que aumenta al 61% cuando se considera solo a los fanáticos de Marvel. Y los programas de televisión de superhéroes, que comenzaron en la década de 1950 con "Adventures of Superman", ahora son una pieza clave de los servicios de transmisión: el 42% por ciento de los encuestados por Morning Consult vieron programas de televisión de superhéroes al menos una vez al mes; y el 58% de los fans de Marvel.

El fandom de Marvel es innegablemente una fuerza poderosa, con incontables millones de fanáticos, a los que Disney busca seguir complaciendo con una nueva línea de héroes, a la par que le permitan expandirse a nuevos públicos. En esa línea llegará a Disney+ el próximo 8 de junio “Ms Marvel”, que presentará a Kamala Khan (interpretada por Iman Vellani), una adolescente que es fan de la Capitana Marvel (interpretada en el MCU por Brie Larson y Teyonah Parris), hasta que un brazalete le da los poderes con los que sueña.

“Yo crecí con el MCU, era una gran fanática de Iron Man, cuando iba a la secundaria pasaba por una tienda de cómics y me leía todos los cómics. Y también leí todos los cómics de Ms Marvel, mucho antes de que me contactaran para el papel. Es muy surreal todo lo que me está pasando”, contó Iman Vellani, de 19 años, nacida en Ontario y de ascendencia paquistaní.

NOTICIAS: ¿Cómo te llegó la propuesta?

Vellani: Me escribieron por Whatsapp (risas). Hice el casting y dos días después me llamaron para verme en Los Ángeles y ver si tenía un abogado. A la semana viajamos con mi papá y fue el día más asombroso de mi vida. Una semana más tarde tenía el contrato.

NOTICIAS: ¿Cómo fue la preparación?

Vellani: La historia empieza con una chica normal de secundaria, y cuando me eligieron para el papel yo estaba en la secundaria. No querían que cambiara mucho mi apariencia para ser Kamala, no era la idea tener unos abdominales super trabajados. Pero ensayamos mucho las coreografías de las peleas, y mi doble de riesgo es una genia.

NOTICIAS: ¿Qué agrega este personaje al universo Marvel?

Vellani: Creo que es increíble que una empresa tan importante a nivel mundial como Marvel, cree espacio para un personaje como Kamala. Hay muchos musulmanes alrededor del mundo que nunca tuvieron esta representatividad positiva en Hollywood. Cambiar cómo vemos a los musulmanes en los medios mainstream, mostrar el lado divertido, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Espero que la audiencia encuentre algo en qué identificarse, ya sea en la experiencia de Kamala, su comunidad, su familia.

NOTICIAS: ¿Es un guiño también para el público femenino adolescente?

Vellani: Ojalá hubiese tenido este tipo de show cuando estaba creciendo. Es muy importante que las chicas se puedan ver a sí mismas como superheroínas. La mujer está tan infravalorada que este personaje es muy especial. Ella es sensible, divertida, fuerte, muy humana, es alguien con quien uno se puede ver reflejado. Y es muy nerd… La cara de los jóvenes en el MCU, Spider-man ya dejó la secundaria, necesitamos a alguien que llene ese lugar.

NOTICIAS: ¿Y habrá otras superheroínas acaparando la escena?

Vellani: ¡Sí! Ya hay muchas. Riri Williams, “Ironheart”, llegará pronto. Es uno de mis personajes favoritos, ojalá algún día trabajemos juntas.

La heredera femenina de Iron Man llegaría con serie hacia fines de 2022, interpretada por Dominique Thorne (25 años), quien podría tener cruce con Don Cheadle, el vengador War Machine, protagonista a su vez de la serie “Armor Wars” (llegará el año que viene).

Herederas

Los superhéroes de Marvel que fallecieron o colgaron el escudo, el arco, etcétera, han pasado la antorcha. Iron Man (Robert Downey) eligió a Spiderman (Tom Holland), aunque podría haber otro Tony Stark proveniente del multiverso (encarnado por Tom Cruise), y una Iron Man femenina: Ironheart aparecería en “Black Panther: Wakanda Forever”, la secuela de Pantera Negra en la que Shuri (Letitia Right, de 28 años, otra de las caras femeninas jóvenes del MCU) tomará provisoriamente el lugar del rey T’Challa (anteriormente interpretado por el fallecido Chadwick Boseman). “Estamos rodando Black Panther: Wakanda Forever, y el personaje de Riri Williams aparecerá primero ahí, antes de su serie Ironheart”, confirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

La Fase 4 de Marvel, que llegó con una larga lista de series en Disney+, incluyó también el legado de Clint Barton, en la serie “Ojo de halcón”, a su sucesora Kate Bishop (Hailee Steinfeld). En la misma serie apareció Yelena Belova (Florence Pugh, de 26 años), que será la nueva Viuda Negra tras la muerte de su hermana (Scarlett Johansson); y Echo (Alaqua Cox, de 25 años) tendrá serie propia tras los sucesos de “Ojo de Halcón” y su enfrentamiento con Kingpin (Vincent D’Onofrio). Otro giro inclusivo: es sorda y le falta una pierna.

Jessica Walters (Tatiana Maslany) será She-Hulk en la serie homónima (llegaría a mediados de agosto) que contará con la participación de Mark Ruffalo (Bruce Banner y Hulk) y Tim Roth (el villano de “The Incredible Hulk”, de 2008, que regresa como Abominación).

Y “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, acaba de presentar a una nueva heroína, América Chávez, quien en los cómics es lesbiana y aquí es presentada como una latina de otro universo, hija de dos mujeres. Interpretada por Xochitl Gomez (16 años), de ascendencia mexicana, dijo sentirse “orgullosa de representar a los latinos, porque al crecer sólo tenía a Selena Gómez y a Dora, la Exploradora”. América Chávez será un personaje recurrente en el futuro del MCU, que se renovó con media docena de mujeres jóvenes.

“Los Vengadores son fuertes y seguros. Pero esta nueva ola no sabe cómo pelear, cómo hablarle a los villanos, qué es lo que se supone que tiene que hacer. Y tiene que enfrentar a esas complicaciones, más las de la adolescencia en el caso de mi personaje que es hija de inmigrantes. Hay muchas luchas internas, pero creo que los nuevos fans se van a ver reflejados en esa confusión”, sintetiza Vellani.