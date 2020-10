Masticar virtual: charlas por YouTube, delivery de platos y cajas de productos

La pandemia obligó a la exitosa feria Masticar a reformularse. Este año no habrá foodtrucks en predio del barrio de Colegiales. El evento será virtual, pero tendrá delivery de platos y cajas de productos regionales. “Es algo que venimos preparando hace un tiempo. Todo el año pensamos cómo trasladar la feria. Son tres patas: la comida; el mercado, que es el corazón de la feria; y las charlas y clases, que nos permiten el contacto con el público”, explica Narda Lepes.

“Este año los platos degustación tiene que tener alguno de estos cuatro ingredientes: frutillas, queso de cabra, arvejas o cebada. Si pones comprar, te manda a la página del lugar, nosotros no facturamos”, sigue Narda. “El mercado también se readecuó. Cada año hablamos con los productores 5 meses antes para guiarlos. Es súper lindo para nosotros y descubrimos productos, y los gastronómicos cambiamos nuestra forma de comprar a partir del mercado Masticar”, cuenta la cocinera y presentadora de televisión argentina

“Este año esa experiencia se tradujo en 35 cajas distintas. De algunas hay un stock limitado, y de otras hay un montón. Van a estar un mes con el precio fijo, y tiene productos seleccionados que la verdad están buenísimos. Los elegimos por afinidad regional. Hay de San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Mar del Plata, Lincoln. Se armaron las cajas para que puedan ser divididas fácilmente entre familias. Es una compra inteligente y colectiva, beneficia al productor y al comprador”, detalla Narda, referente del grupo ACELGA (Asociación de Cocineros y empresarios ligados a la Gastronomía Argentina), que organiza la feria.

“En las clases lo que hicimos fue pedirles a los cocineros amigos, restaurantes y productores, videos cortos para nuestras redes sociales. Tenemos cómo se hacen los quesos, cómo se empaquetan las anchoas, podes ver lo que generalmente el productor cuenta en el mercado. Si te metes en Conexión Masticar, y te registras, vas a tener las charlas y las clases de cocina en YouTube”, explica.

“Ahí tenés a Germán Martitegui con Francis, hasta los hermanos López May, yo voy a estar con un neurocientífico y vamos hablar sobre cómo hackear la mente de los niños para que coman de todo”, sigue Narda, que cuenta que esta experiencia virtual es todo un desafío: “Tuvimos que aprender a hacer todo de cero, ver cuál es el mejor streaming”.

“Esa cantidad de gente que mueve la feria hoy no se puede, no lo veo posible ahora y tampoco creo que esté bien, para eso falta, y nosotros los hacemos que hacemos gastronomía, entendemos que es a largo plazo. Esto va a durar un huevo más porque en el mundo los está pasando. Los europeos están volviendo a cerrar todo de vuelta”, reflexiona Narda.

“Ahora empieza la época copada del aire libre y el calor, disfrutemos estos meses yendo a los restaurantes en la vereda, pero siempre con cuidado. Ayúdanos a los gastronómicos y no bardees cuando vas a comer, no bardees cuando vas a tomar algo, porque si no nos van a cerrar a todos de vuelta”, cierra Narda.

por R.N.