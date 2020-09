Temporada de festivales y premiaciones: qué películas son candidatas

El calendario del cine viene plagado de postergaciones. La pandemia suspendió estrenos y atrasó festivales. Con una magra producción de Hollywood en lo que va del año, los Oscar pospusieron su ceremonia dos meses, y le abrieron definitivamente las puertas al streaming y los dramas europeos, para cumplir la cuota de posibles nominadas.

Delay. La entrega de los Oscar, los premios más importantes de la industria del cine, tienen nueva fecha: 25 de abril. La fecha original (28 de febrero) fue tomada por los Globos de Oro. Y los británicos BAFTA también cambiaron sus fechas al 2021 para quedar más cerca de los Oscar.

En Europa, los festivales retomaron en septiembre su agenda habitual tras la suspensión de Cannes en mayo: buena parte de su programación levantada será central en San Sebastían, que arranca esta semana. La Sección Oficial incluirá siete largometrajes programados por Cannes, y el director del tradicional certamen francés, Thierry Fremaux, participará en la gala inaugural, en un homenaje a todos los festivales que no pudieron realizarse por el coronavirus.

Entre las favoritas en competencia están: "Passion simple", adaptación de la novela homónima de Annie Ernaux a cargo de la directora franco-libanesa Danielle Arbid; "En la oscuridad”, un drama de trasfondo bélico del lituano Šarunas Bartas; "Madres verdaderas", exploración del microcosmos familiar de la japonesa Naomi Kawase; “Verano del 85”, un relato de amores adolescentes del parisino François Ozon; y "Druk", la nueva película del danés Thomas Vinterberg, que retrata a profesores embarcados en un excéntrico experimento etílico.

Plaga. Venecia es una ciudad experta en cuarentenas (“Muerte en Venecia”, la novela de Thomas Mann, es un reflejo). Este año, y celebrando su edición número 77, el festival veneciano recordó esas experiencias al abrir el Lido con numerosas restricciones: todos con mascarilla, todos debidamente separados en las butacas reservadas por anticipado, y previos test PCR.

La “Mostra”, que contó con Cate Blanchett como presidenta del jurado, estuvo sin embargo lejos del brillo de ediciones pasadas, donde se dio el gusto de coronar anticipadamente a films que luego triunfarían en los Oscar, como “Gravity”, “La la land”, “La forma del agua”, “Roma” y “Joker”. Y sin el apoyo Netflix, que guarda sus estrenos más potentes para final de año, se reinventó en festival de cine de autor: Abel Ferrara, Luca Guadagnino, Frederick Wiseman, Kiyoshi Kurosawa y Álex de la Iglesia dijeron presente. Aunque, como el año pasado, la estrella fue Pedro Almodóvar: presentó “La voz humana”, su primer trabajo en inglés protagonizado por Tilda Swinton.

El máximo galardón fue para Michel Franco (los mexicanos vienen probando que tienen una industria cinematográfica hiper competitiva) que con “Nuevo Orden” (protagonizada y producida por Diego Boneta, el “Luismi” de la serie de Netflix), se llevó el León de Plata.

Ajuste. San Sebastián, que arranca esta semana, viene con un drástico recorte: programará 65 películas menos que en 2019 (una baja del 31 %), y 159 proyecciones menos que el año pasado, lo que implica 23 % menos de funciones. Todo se debe a la pandemia: un cronograma más holgado permite accesos y desalojos de las salas más ordenados, y tiempo intermedio para desinfectar a fondo los cines, que funcionarán al 50 % en todas las funciones. Las mascarillas y la limpieza de manos serán obligatorias, y las entradas se venden exclusivamente online, para “facilitar la trazabilidad”. “El público podrá ver películas, en menos cantidad y menos gente, pero la gente va a poder seguir viendo películas, lo fundamental del Festival se mantiene, el corazón del Festival va a estar ahí y esa va a ser nuestra apuesta”, reforzó José Luis Rebordinos, director de San Sebastián.

“Rinkin's Festvial”, de Woody Allen, rodada precisamente en San Sebastián con el Zinemaldia como escenario, inaugurará el certamen. Pero el neoyorquino faltará a la cita. Y el actor Viggo Mortensen recibirá el Premio Donostia cuando proyecten “Falling”, que lo tiene tras las cámaras.

Argentinos. Cuatro producciones argentinas forman parte de la selección de “Horizontes Latinos” en la 68 edición del Festival de San Sebastián (18 al 26 de septiembre). Virginia Cosin, Edgardo Cozarinsky, Santiago Loza y Romina Paula, cuatro escritores locales, comparten la dirección de “Edición ilimitada”, que reflexionan sobre la escritura, la lectura, el choque generacional y el proceso creativo. Sol Berruezo Pichon-Rivière compite con “Mamá, mamá, mamá” (su ópera prima), que obtuvo la Mención del Jurado en el Festival de Berlín. Natalia Meta presentará “El prófugo”, y Clarisa Navas participará con “Las mil y una”, que viene de ganar en Corea del Sur.

Extranjeras. Este año, “Parásitos”, la película de Bong Joon Ho, fue la primera no hablada en inglés en consagrarse como Mejor Película. Un camino que había intentado “Roma” un año antes. En esa senda, “Nuevo Orden”, ganadora del León de Plata en Venecia, ya se apunta como contendiente a Mejor Película Entranjera con aspiraciones a más. Pero no es la única en carrera. “Nunca volverá a nevar”, la historia de un masajista ucraniano con un misterioso poder de curación, ya ha sido impulsada a los Oscars tras ganar en festivales de Polonia y Alemania.

Es el caso de la suiza “My Little Sister”, dirigida por Stephanie Chuat y Veronique Reymond, en la que Nina Hoss y Lars Eidinger encarnan a gemelos en una familia dedicada al teatro.

Y otras europeas podrían sumarse tras sus estrenos en el Festival de Toronto, que ante la ausencia del cine de Hollywood este año, tiene una importante cuota de cine de autor. Es el caso de la india “The disciple”, película dramática marathi, escrita, dirigida y editada por Chaitanya Tamhane. La cinta se adentra en la espiral que lleva a una persistencia infructuosa cuando la pasión y el esfuerzo no se traducen de igual manera en rendimiento y éxito

Oscar. Con mucho del cine europeo antes nombrado (algo que viene siendo tendencia: el año pasado de las 92 películas inscriptas, 40 eran del Viejo Continente), y un puñado de grandes nombres, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confía en que el atraso de dos meses sea suficiente para tener una premiación a la altura de su prestigio. Entre las candidatas ya se anota “Tenet” de Christopher Nolan, el lanzamientos más sonado en la reapertura de los cines del mundo.

Pero la taquilla no lo es todo. La Academia anunció que permitiría a las producciones saltarse el lanzamiento en cines, lo que levanta las barreras con las que solía lidiar Netflix: de la plataforma ya se apuntan “Da 5 Bloods”, de Spike Lee (que el año pasado compitió con “Infiltrado en el KKKlan”); “Mank”, de David Fincher (con Gary Oldman, cuenta el backstage de “Ciudadano Kane”); “The Trial of the Chicago 7”, de Aaron Sorkin; y “Hillbilly Elegy”, de Ron Howard, que estrenarán en los próximos meses.