Quiénes son los argentinos entre los mejores raperos del mundo

El rap y el hip-hop están cumpliendo medio siglo. Cincuenta años en los que ha trascendido el nicho para convertirse en una fuerza imparable. Voz de la protesta, fue más allá del gheto en ciudades estadounidenses para ganar el mundo. Incluso en América Latina, en donde, tras décadas de germinar, hoy es uno de los géneros favoritos, de lo bailable a la contestario.

Ranking

Hace una semana, Billboard Español publicó su lista de “Los 50 raperos en español más esenciales de ayer y hoy”, justamente en honor al 50 aniversario del hip-hop.La lista seleccionada por el staff de la publicación incluye raperos latinos destacados como Residente, Vico C e Ivy Queen, y talentos emergentes como Young Miko, Santa Fe Klan y Villano Antillano.

Y aunque no todos estuvieron de acuerdo con las elegidos de Billboard (muchos usuarios de redes sociales protestaron que fueron excluidos algunos emergentes), el listado tuvo indiscutidos como C. Tangana (puesto 44), Myke Towers (No. 30), Snow Tha Product (No. 25), Arcángel (No. 21) y Reina de hiedra (No. 8). Y el top 10 incluyó a consagrados como Daddy Yankee (No. 6), Tego Calderón (No. 4), Ana Tijoux (No. 3), Vico C (No. 2) y Residente al tope de la lista.

Y no estuvo exenta de argentinos, con Duki en el puesto 23 y Trueno en el décimo, una grata sorpresa para quien acaba de presentar su nuevo trabajo, en homenaje justamente al 50 aniversario del movimiento musical y cultural que revolucionó al mundo, el hip hop. Incluye “Tranky Funky”, su nueva canción en colaboración con Tatool y Brian Taylor; “Fuck el police remix" junto a Cypress Hill, que ya superó las 2 millones de reproducciones; y "Dubai" con Beny Jr, un reggaetón clásico con un hábil juego de palabras.

Pero al listado de Billboard quizás si le falten otras voces femeninas de estas pampas, como la de Nicki Nicole, que no detiene su impacto mundial y continúa conquistando cada escenario que pisa: viene de lanzar el que ya es uno de los álbumes más escuchados globalmente este año, con grandes colaboraciones de Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A. Y en su paso por Europa recorrió Barcelona, Gijón, Caldas de Reis, Madrid (en el Jardín Botánico) y París (en el Lollapalooza Francia) siendo ovacionada por miles de personas y replicando ese lazo tan especial que logra con el público antes de volver a Buenos Aires: tiene cuatro Movistar Arena, previstos para los días 26 y 27 de agosto, 7 y 8 de septiembre, en su año más convocante.

Historia

El 11 de agosto de 1973, Clive Campbell (conocido popularmente como Kool Herc), un DJ de 18 años, organizó una fiesta en el Bronx. Sin saberlo, los hombres y mujeres que bailaban esa la noche, estaban presenciando el nacimiento de un milagro socioeconómico y político, que llegó a conocerse como hip-hop.

Si consume el rap de manera fugaz, posiblemente a través de los conglomerados de entretenimiento enfocados comercialmente, el género es objeto de burlas y desdén. De hecho, puede considerarse el hip-hop como un fenómeno musical problemático, tipificado por el bling, el bullicio, las peleas y las historias exageradas de drogas y mujeres en bikini.

Pero sería un reduccionismo. El rap se propagó como un fenómeno infeccioso que ha impulsado la empatía, la narración de historias que superan los límites, y una cascada de mensajes anticoloniales. Sus canciones se convirtieron en himnos para las minorías subrepresentadas en los medios de comunicación. Y el hip-hop jugó un papel vital en esa comunicación: en dar forma a nuestra batalla por las mentes jóvenes y el futuro de la sociedad.

Antes de que muchos de nosotros tuviesen una comprensión adecuada de lo que era el apartheid, el imperialismo o la supremacía blanca, A Tribe Called Quest cantó "Stir it up" propagando la lucha de Steve Biko, un activista sudafricano antiapartheid.

Discos

Con álbumes como “You Must Learn” de KRS-One y “I Can de Nas”, el hip-hop ayudó a derribar las "mentiras de los hombres blancos", revalorizando “la historia negra”, e invirtiendo la lógica de los villanos presentados como héroes. Al mismo tiempo, se reevaluaron en Estados Unidos las víctimas del “Programa de Contrainteligencia del FBI”, algunas de las cuales cumplían sentencias de prisión. “A Song for Assata” de Common & Ceelo contó la historia de Assata Shakur (quien vive exiliado en Cuba desde 1984), y numerosas canciones mencionaron a Mutulu Shakur (quien murió recientemente, solo unos meses después de ser liberado después de haber pasado 37 años en prisión), así como Geronimo Pratt, y muchos otros.

Y el hip-hop ha servido sin duda como banda sonora de los excesos del capitalismo, arrojando luz sobre la parte más oscura y a menudo esclavizante del "sistema de libre mercado". Cantantes como Dead Prez narraban explícitamente el dolor del empleo profundamente explotador. Y en 'They' Schools, demostró cómo el sistema educativo sirve como conducto para esos trabajos, porque no diseñado con los intereses o problemas de los negros en mente: "Ellas (las escuelas) no nos enseñan nada más que cómo ser esclavos y trabajadores duros / Para que los blancos construyan su mierda / Hagan que sus negocios tengan éxito mientras nos explotan".

Batallas

Más tarde, Queen Latifah enfrentó la misoginia en canciones como “U.N.I.T.Y.”, mientras que Lauryn Hill y Rapsody tomaron el relevo de Toni Morrison y Maya Angelou para elevar las historias y las experiencias vividas por los negros, y especialmente por las mujeres negras.

Con el telón de fondo de Reaganomics y la "epidemia de crack", Ice Cube aprovechó su don para contar historias con mentalidad antisistema, y documentar los males (y las emociones) de vivir en áreas económicamente desfavorecidas y, por lo tanto, con problemas de pandillas en Los Ángeles. K'naan hizo lo mismo por su vida en Somalia. Y el rapero italiano Ghali aportó compasión al debate sobre los inmigrantes que llegan a Italia en pequeñas embarcaciones (ha recaudado dinero para financiar un barco para ayudar a salvar sus vidas).

Así, a ambos lados del Atlántico, el rap puso a los jóvenes en sintonía con un cambio en más progresista. Autores como Kendrick Lamar y J Cole lograron más cambios culturales que muchas escuelas.

Legado

El 50 cumpleaños del hip-hop es en gran parte una celebración del éxito comercial, y es comprensible que así sea. Es una cultura que ha tomado los subproductos del dolor económico y ha creado millonarios, incluso multimillonarios. Pero su verdadero legado y poder deben medirse no en posiciones en las listas de éxitos o dólares y centavos, sino en corazones y mentes ganados y cambiados.

Desde el sueño del panafricanismo hasta la realidad de elevar una cultura de actividad empresarial en comunidades desfavorecidas y el movimiento hacia la igualdad, la principal contribución del hip-hop ha sido elevar la conciencia de la sociedad: dar espacio y tiempo a muchos marginados para contar sus propias historias con voces sin disculpas.

De Nueva York a Los Ángeles, de Memphis a Milán, y de París a Buenos Aires, las nuevas generaciones han utilizado la trompeta del hip-hop para contar sus historias. No ha creado una utopía. Eso nunca fue posible. Pero la fuerza de sus líricas para decir verdades es algo poderoso.

por R.N.