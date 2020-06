Rottemberg: “Si me gusta ser capitalista en el éxito no quiero ser socialista en el fracaso”

"Con Cafiero dialogamos sobre la problemática que vivimos en nuestra actividad, sumida a los ATP", arranca Carlos Rottemberg tras la reunión que mantuvo con el jefe de gabinete. “Participaron varios representantes de los distintos sectores. Estoy preocupadísimo porque con un ojo veo la salud, y con el otro la economía".

"La reunión fue más para ver cuando llegamos a abrir y querían ver como estaba la situación. Los protocolos los presentamos hace meses pero aun cuando estén aprobados habrá que ser cautos. Si se contagia alguien en un espectáculo la responsabilidad es del productor”, marca Rottemberg atento.

"Si resulta que hay un trabajador o espectadores que se infectan, van a acusar al organizador. No quiero apurar nada, porque después en los títulos de los diarios me van a acusar a mí", reforzó.

En cuanto a la crisis del sector apuntó: "No debemos pedir cosas diferentes a cualquier actividad. Si me gusta ser capitalista en el éxito no me quiero convertir en socialista en el fracaso".

"Lo del streaming hay que apoyarlo porque es algo solidario. Pero los edificios teatrales no se van a poder solventar con eso, ni acá ni en el mundo”, sentenció Rottemberg en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

"El teatro virtual existe desde hace años. Lo hacía Darío Vittori por televisión. El teatro virtual se llama cine”, se ríe. “Soy de los que creen que el teatro va a volver a ser el mismo. Vamos a tardar claro. Ya lo viví con la gripe A, que cerró todo diez días pero tardamos 3 meses en recuperarnos. Acá va a ser peor”, cierra el productor teatral.