Temporada porteña: musicales de importación

A contracorriente de la crisis económica y la notoria merma de espectadores que sufrió a lo largo del año, la cartelera teatral, el verano porteño arrancará el 2020 con sonoros acordes musicales: retornará una gran realización, debutarán otras dos y se sumarán más durante el primer semestre.

Botas altas. De la mano de Rimas Producciones (Florencia Masri y Ricky Pashkus) y Dabope (Pablo Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe) el reconocido y multipremiado musical de Broadway, “Kinky Boots”, se estrenará el 15 de enero en el Teatro Astral, protagonizado por Martín Bossi y Fernando Dente, bajo dirección general de Ricky Pashkus.

Con libro del actor y dramaturgo norteamericano Harvey Fierstein (“La cage aux folles”, “Newsies” y “A cattered affair”), y música y canciones de Cyndi Lauper, es una adaptación de la película británica homónima de 2005, escrita por Geoff Deane y Tim Firth. Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de Charlie Price, quien al heredar una fábrica de zapatos de su padre, forma una asociación poco probable con el artista de cabaret y drag queen Lola, para producir una línea de botas con tacos altos y salvar el negocio. Y en el proceso, Charlie y Lola descubren que no son tan diferentes después de todo.

La indiscutida popularidad y el natural talento histriónico de Bossi, que debuta en esta disciplina, no impiden la consulta del por qué de su elección. Con su proverbial locuacidad, Pashkus explica: “Pensé en él porque creo que reúne todas las condiciones. Primero, es un nombre importantísimo en la industria, sin dudas un número uno en los últimos años, y eso es vital para la economía de un musical. Segundo, siempre canta y baila en sus espectáculos. Previamente no hizo comedia musical pero sí entiende claramente el género. El rol resulta complejo por su característica de drag queen, pero en otro sentido y con máscaras, era un territorio que Bossi ya había atravesado. La gran diferencia es que aquí no hay máscara y demanda un comportamiento que no es imitativo sino personal. Por todos estos motivos, desde los más industriales hasta los más expresivos, no tengo dudas que es la persona ideal para encarnara a Lola”, refrenda Pashkus.

La vida es un cabaret. “¡Aquí la vida es magnífica, las chicas son magníficas, hasta la orquesta es magnífica!” volverá a enunciar Emcee (Mike Amigorena), el maestro de ceremonias de “Cabaret”. La exitosa producción de Gustavo Yankelevich para RGB Entertainment Group (en el podio teatral durante todo el 2019) podrá disfrutarse nuevamente, desde el 16 de enero, en el centenario y remozado (la platea cuenta con un sector de mesas para tomar tragos) Teatro Liceo Comedy. El argumento de esta premiada y elogiada propuesta se desarrolla en el Kit Kat Klub, un reducto berlinés durante 1930, y reúne veintidós artistas, entre actores, cantantes, bailarines y músicos. Encabezados por Florencia Peña (Sally Bowles) y Amigorena, “Cabaret” cuenta con libro y música de Joe Masteroff, John Kander y Fred Ebb. Traducción de canciones de Gonzalo Demaría, dirección artística de Alberto Negrin, dirección actoral de Claudio Tolcachir y orquestal de Gerardo Gardelín.

Yo me quiero casar. En los primeros días de enero se conocerá una nueva versión de otro verdadero clásico del género: “Hello Dolly”. Con música y letra de Jerry Herman y libreto de Michael Stewart, la historia de la casamentera del título neoyorkina de finales del siglo XIX, se estrenó en Broadway bajo dirección de David Merrick, justamente en enero de 1964.

Ese montaje ganó entonces 10 premios Tony, incluido el de Mejor Musical. En 1969 se conoció la versión cinematográfica con el protagónico de Barbra Streisand y dirección de Gene Kelly (¡nada menos!), y también gozó de un rotundo éxito comercial.

Sin embargo, nuestro país no se quedó atrás a la hora de realizar la puesta local, calcada de la original neoyorquina. Fue en la desaparecida sala Odeón, dirigida por Daniel Tinayre, y marcó el retorno al teatro de Libertad Lamarque, una auténtica diva, tal vez la que con más justicia mereció ese calificativo en la historia del espectáculo argentino.

Con semejantes antecedentes, el compositor y director de orquesta Ángel Mahler y el productor Leo Cifelli se asociaron para reponer la obra y apelaron a dos artistas populares: la cantante y actriz Lucía Galán para encarnar a Dolly; y el actor y director escénico Arturo Puig como puestista.

Puig adelanta: “Van a ver una Lucía que sabemos que canta excelente pero estará muy bien también como actriz. Además, se trata de una comedia musical que tiene lindos temas, uno detrás del otro. Cuando termino los ensayos y regreso a casa, tarareo alguna de las canciones. Son pegadizas y espero que la gente pase un momento muy agradable al punto de llegar a cantar esa emblemática melodía del título. Esas son mis pretensiones. El trabajo como director acá no es fácil; hay mucha gente en escena, muchos decorados y cosas a tener en cuenta”, concluye.

A partir del miércoles 8, subirá al escenario del teatro Ópera Orbis Seguros, con funciones de jueves a domingos y doble los sábados (ya están a la venta las localidades desde $700, a través de Ticketek).

A Galán la secundará un gran elenco con más de 30 intérpretes, entre los que se destacan Antonio Grimau, Darío Lopilato, Laura Azcurra y Agustín Sullivan. Las coreografías estarán a cargo de Elizabeth de Chaperouge, y Mahler sumará a su rol de productor, el de director musical.

Más adelante. La productora nacional The Stage Company que lidera la actriz y directora Carla Calabrese, responsable de los montajes de “Shrek”, “Marco Polo” y “El curioso incidente del perro a medianoche” anunció para abril la puesta de “Come from away” ("Venir de lejos") en el Maipo.

En clave celta folk, la obra con libro, letras y música de Irene Sankoff y David Hein, se inspira en los hechos ocurridos el martes 11 de septiembre de 2001 y los días posteriores, cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo tras sufrir el mayor atentado terrorista de su historia. Una pequeña localidad canadiense recibió cerca de 7 mil pasajeros de aviones, aún cuando su población no superaba los 10 mil habitantes.

Por otro lado, en mayo desembarca el aclamado “School of rock” (Escuela de rock), estrenado en 2015 con música del legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber, letras de canciones de Glenn Slater y libro de Julian Fellowes (“Downton Abbey”).

Basado en la icónica película del mismo nombre de 2003, protagonizada por Jack Black y escrita por Mike White, la trama sigue a un intérprete de rock y guitarrista sin trabajo que se hace pasar por maestro en una prestigiosa escuela. Impresionado por el talento musical de sus pequeños alumnos, formará una banda su intento por ganar el concurso Battle of the Bands.

El rol protagónico estará a cargo del joven cantante, humorista, actor y productor Migue Granados (¿versión superadora de su padre Pablo?), que ganó popularidad por su trabajo en “Peligro: Sin codificar”, “Últimos Cartuchos”, “Resacados” y “ESPN Redes”. Co-producida por MP, Ozono y Preludio Producciones, reúne un equipo creativo integrado por Ariel Del Mastro en la dirección general, Federico Vilas en la musical y Jorge Ferrari en diseño de escenografía.

Sin duda, la Avenida Corrientes tendrá melodías para todos los gustos en el 2020.