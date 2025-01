Es el biógrafo oficial y el cerebro detrás del giro ultraconservador del Presidente. Nicolás Márquez, el intelectual cavernícola de Milei, es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Una investigación de Juan Luis González que te cuenta cómo piensa el hombre más influyente en el pensamiento de Milei y que incluso lo hizo radicalizarse. Por ejemplo, hace apenas unos años, el actual Presidente decía que “de derecha es alguien a quien no le molesta con quién comercializás pero no te deja que te metas en la cama con quien vos quieras. En cambio, a un liberal libertario no le molesta con quien comercializás ni con quien te metés en la cama”. Una distinción que Milei abolió, abrazando la agenda anti-woke sin salvedades. Márquez proclama que la homosexualidad es una enfermedad, que la dictadura fue una guerra ganada al terrorismo de Estado e idolatra a Pinochet.

En la portada de esta semana también el affaire que ganó la conversación del verano: Wanda, Icardi y la China Suárez en la guerra del “Vale todo”.

Además: Hollywood resucitado, los estrenos cinematográficos más esperados del 2025, un año que será récord de estrenos. Y la tendencia del Kimono playero.