Facundo Arana encabeza el regreso de "Visitando al Sr. Green" a calle Corrientes

Después de varias temporadas fuera de cartel, una de las comedias dramáticas más queridas del teatro porteño vuelve a subir a escena. "Visitando al Sr. Green", la obra de Jeff Baron, se estrenará el próximo 9 de septiembre en el Multiteatro, con funciones de miércoles a domingo, en una nueva puesta que reúne a Jorge Suárez y Facundo Arana como protagonistas, bajo la dirección de Santiago Doria.

La elección del elenco no es un dato menor. Suárez y Arana, dos de los nombres de mayor trayectoria y reconocimiento del ambiente teatral argentino, se ponen en la piel de dos hombres que, en principio, no tienen absolutamente nada en común. Doria, referente indiscutido de la dirección teatral local, es el encargado de darle una nueva vida a un texto que ya conquistó escenarios de todo el mundo desde su estreno en 1996 y que sigue vigente por la universalidad de su historia y de sus personajes.

La trama sigue a Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, tras un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green, un viudo mayor que vive solo, es condenado por la Justicia a visitarlo una vez por semana durante seis meses para ayudarlo con las tareas cotidianas. Lo que arranca como una obligación incómoda y hasta hostil, con el correr de los encuentros, muta en un vínculo inesperado que obliga a ambos personajes a poner en jaque sus propios prejuicios, sus certezas y su manera de vincularse con los demás.

Esa tensión inicial, entre la edad, las costumbres y las formas tan distintas de entender la vida, es el motor de una historia que combina el humor con momentos de profunda emoción. La obra recorre temas como la amistad, la soledad, la familia y la aceptación, y propone algo poco frecuente en la cartelera actual: una invitación genuina a escuchar al otro y animarse a mirar el mundo desde una perspectiva ajena a la propia, por más incómoda que resulte al principio.

Desde su estreno original en Nueva York, "Visitando al Sr. Green" se convirtió en una de las comedias dramáticas más representadas de las últimas décadas, con versiones en decenas de países y elencos que fueron variando según cada mercado local. Su regreso a Buenos Aires con dos figuras de la talla de Suárez y Arana renueva las expectativas sobre una obra que ya había pasado antes por escenarios porteños con gran repercusión de público y crítica, y que ahora llega con una lectura actualizada bajo la mirada de Doria, uno de los directores más respetados de la escena local.

La producción general está a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg. Las entradas ya están disponibles a través de Plateanet y también podrán adquirirse directamente en la boletería del Multiteatro. Quienes quieran seguir de cerca las novedades de la puesta pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @visitandoalsr.green.

Con este regreso, el teatro porteño suma una propuesta que combina peso actoral, dirección de renombre y un texto que, casi tres décadas después de su estreno mundial, sigue interpelando al público con la misma fuerza de siempre: la de dos desconocidos que, contra todo pronóstico, terminan necesitándose el uno al otro para entender mejor sus propias vidas y sus propias pérdidas.

por R.N.