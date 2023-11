“¿Todo bien?”, el éxito teatral que dirige Leonor Benedetto

Fueron sólo cinco funciones de la obra- este sábado a las cinco de la tarde es la última – pero el boca a boca de los comentarios agotó las entradas. La Asociación de vecinos de Mataderos que defendió, reclamó, contribuyó y logró recuperar a nuevo el cine teatro Del Plata, integrante ahora de la red de teatros públicos del Complejo Teatral de Buenos Aires, hizo una presentación al director de la sala para que se reponga el próximo año.

La escena se despliega en un edificio “inteligente”. El personaje que interpreta el actor Juan Manuel Correa, “Timo”, vive y trabaja conectado al mundo a través de la tecnología. Hace investigaciones y trabajos encargados por una misteriosa agencia que vende sus servicios. Como “proyecto”, desarrolló un holograma de su padre para poder mantener conversaciones con él como si fueran reales. Hasta que el sistema se cuelga: "¿Todo bien?”

La trama toma un giro inesperado con la llegada de “Alma”, el personaje a cargo de la actriz Micaela Sol Bruzzone, una joven ingeniosa y sarcástica, admiradora secreta de “Timo”. Su entrada agresiva añade un toque de humor oscuro a la obra. “Alma” esconde un secreto. La tensión alcanza su punto máximo cuando Alma, con astucia y determinación, tiene el control sobre Timo, que a su vez se debate entre su trabajo y la atracción por Alma.

Para la directora, Leonor Benedetto, la obra atrae al público porque trata un tema muy actual que inquieta mucho. “¿Todo bien”? es una ficción muy cercana a la realidad, funciona como una alarma sobre a dónde nos estamos dirigiendo. Con sus obras, Carlos Ares hace, como dice él, “crónicas por otros medios” y eso es lo que me gusta mucho de sus obras, de las que ya dirigí dos. Tiene una mirada profunda, sabe leer aquello que nos pasa”.

“Además – aclara Bendetto – cuento con los actores indicados. No había trabajado antes con ellos. En los ensayos soy de darles la posibilidad a los actores de que se tomen la libertad de probar, crear, responder a lo que sienten sobre el personaje y, de verdad, me sorprendieron. Micaela y Juan Manuel tienen un talento especial. No muchas veces me pasa, como directora, que los personajes encuentran al actor indicado. En este caso, sucedió. Creo que eso también, además de lo que se cuenta, influye en la repercusión que tiene la obra”.

“Leonor es como mi mamá artística”, dice Micaela Sol Bruzzone. “Desde el primer día que leí la obra, le dije a mi familia y a mis amigos, "quiero hacer este personaje, quiero ponerle el cuerpo. Cuando Leonor me llamó y me dijo: "Alma sos vos, quiero que lo hagas vos, no podía más de felicidad. Siento que “Alma” es de ese estilo de personajes que nos hacen ser mejor persona. Su modo de comunicarse, su honestidad brutal, te hace frenar la pelota y preguntarte cómo estás eligiendo vivir tu vida”

Juan Manuel Correa, recuerda que “en la primera leída sentí que era una obra necesaria. una pieza que refleja como vivimos en esta época de excesos de pantallas, con cada vez más limitaciones para acercarnos cuerpo a cuerpo, amorosamente. Usamos la tecnología para mostrar lo que queremos que vean de nosotros, pero no a nosotros tal como somos. Que Leonor me convocara fue de una enorme alegría. Su experiencia como actriz hace que el idioma en el campo de ensayo sea tan fluido como sutil. Una sola palabra suya basta para encontrar, e incluso sanar. En nosotros están todos los seres del mundo, dice ella, y buceando allí, en las profundidades abismales del alma está “Timo”, mi personaje.

El autor Carlos Ares debuta como actor en su propia obra a pedido de la directora, Leonor Benedetto. Periodista de oficio, escritor de tres novelas, agradece al “maestro” Tito Cossa, el que lo hizo iniciarse también como dramaturgo: “Tenés muy buen oído para la música del teatro, que es el diálogo, me dijo, después de leer una de mis primeras obras. Dicho por él, semejante estímulo fue suficiente para que me pusiera a escribir. Y así fueron saliendo varias obras. Con una de ellas, “Otros de nosotros”, dirigida por Leonor, nos presentamos en el Festival Iberoamericano de Cádiz. Con otra, “Negro y Rosa”, cumplí un gran deseo, el de rendir en Rosario un tributo al querido Negro Fontanarrosa”

Después de la última función de “¿Todo bien?” el sábado en el teatro del Plata en el barrio de Mataderos, Juan Bautista Alberdi 5.765, Ares estrena otra obra, “Eternos hasta mañana” en El Galpón de Guevara, Guevara 326, Chacarita.