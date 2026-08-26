Adicción a las redes en menores: Meta acepta límite de 2 horas en Instagram

La empresa de Mark Zuckerberg aceptó pagar hasta 17.100 millones de dólares y reescribir el funcionamiento de Instagram y Facebook para frenar un juicio federal en Oakland que la acusaba de haber diseñado sus plataformas para generar adicción en menores. Pero en el acuerdo, presentado este miércoles ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, Meta no reconoce ninguna culpa.

Meta siempre negó las acusaciones y volvió a hacerlo: sostiene que no pudo haber engañado a nadie sobre el carácter adictivo de sus servicios porque la "adicción a las redes sociales" no figura como trastorno psiquiátrico reconocido. El reconocimiento, si lo hay, no está en el texto legal. Está en el código.

Lo que cambia en las aplicaciones

Meta aceptó un límite de uso diario de dos horas por defecto para menores de 18 años y un bloqueo nocturno entre medianoche y las 6 de la mañana. Ninguna de las dos puede levantarla el adolescente: hace falta un padre o una madre. Se suman el bloqueo automático de notificaciones de noche y en horario escolar, la prohibición de mostrar la cantidad de "me gusta" en las publicaciones de menores, la prohibición de filtros que simulan cirugías estéticas y la opción de un feed no personalizado, sin algoritmo apuntando contenido a los chicos.

Cada una de esas medidas desactiva un mecanismo que la industria construyó durante quince años para maximizar el tiempo de pantalla. Aceptar desarmarlos, sin firmar ninguna confesión, es una declaración sobre cómo estaban hechos.

Los números finos

Los más de 17.000 millones corresponden a la demanda de los 29 estados de 2023, y el resto cubre reclamos de otros estados y territorios hasta llegar a unos 18.000 millones. Dentro de ese total hay 459 millones que no tienen que ver con los chicos: son del caso Cambridge Analytica. Meta anticipó un cargo contable de unos 10.000 millones en el tercer trimestre. Solo Virginia se lleva 353 millones. Ambas partes renunciaron a apelar.

El monto suena enorme hasta que se lo compara con lo que estaba en juego. En un escrito previo, la compañía calculó que California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclamaban hasta 1,4 billones de dólares en sanciones. Los estados hablaban de unos 200.000 millones. El acuerdo cierra por una fracción de eso y evita que Zuckerberg declare ante un jurado. El martes había testificado Adam Mosseri, jefe de Instagram.

Lo que viene después

El acuerdo no cierra el frente judicial, lo reordena. En Nuevo México, un jurado falló en contra de Meta en febrero por 375 millones y en agosto un juez sumó 567 millones para un fondo de remediación. En California siguen abiertas más de 2.400 presentaciones agrupadas en un litigio de responsabilidad de producto. Y en marzo la compañía perdió la cobertura de sus aseguradoras para financiar la defensa.

En Bruselas, la Comisión Europea concluyó en abril que Meta incumple el Reglamento de Servicios Digitales en lo relativo a menores. La multa potencial llega al 6% de la facturación global anual, unos 12.000 millones de dólares. Curtis Joseph, director legal de Meta, salió a pedir que el resto de la industria haga lo mismo: el marco solo funciona, dijo, si Snap, TikTok y YouTube se suman, porque los adolescentes circulan entre docenas de aplicaciones. No es solo espíritu cooperativo. Meta paga los 17.100 millones completos únicamente si esas tres también acuerdan. Si no lo hacen, la factura baja a unos 12.000 millones.

por M.S.