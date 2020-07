Así es el interior del avión espacial que hará turismo para millonarios

La compañía de viajes espaciales Virgin Galactic ha presentó el interior de la cabina de su primer vehículo SpaceshipTwo, VSS Unity, que transportará turistas en vuelos suborbitales, diseñado en colaboración con la agencia de Londres Seymourpowell. Según explica la compañía de Richard Branson en un comunicado, se trata de un "concepto elegante pero progresivo y centrado en la experiencia" para la cabina de su nave espacial.



"Las texturas, colores y estructuras pretenden inspirar una sensación de confianza en los astronautas desde el momento en que abordan la nave espacial el día del vuelo", explica Virgin Galactic. Los asientos de tamaño individual, creados en aluminio y fibra de carbono, refuerzan ese sentido. "La importancia de la comodidad del astronauta para optimizar el rendimiento se acentúa mediante el uso de espuma de ingeniería y tejidos técnicos", añaden.



El socio de Virgin Galactic, Under Armour, desarrolló los trajes espaciales para astronautas y también la tecnología de tela que se presenta en los asientos de la cabina. Aprovechando los conocimientos de más de dos décadas de maximizar el rendimiento humano, Under Armour creó un tejido 3D con construcciones que mapean la transpirabilidad y la función en el tejido que recubre cada asiento de la cabina para proporcionar comodidad y movilidad durante los vuelos espaciales.



La paleta de colores de la cabina ha sido cuidadosamente seleccionada "para que complemente la arquitectura del asiento, la cabina y los trajes espaciales". Los metálicos dorados se asemejan a las luminosas arenas del desierto, los azules evocan espacios celestes y cercetas inspirados en los viajeros terrestres del océano de regreso a la Tierra, detalla el comunicado.



Cada asiento ha sido diseñado para que coincida con el dinamismo del vuelo. Un mecanismo de reclinación controlado por el piloto, posiciona de manera óptima a los astronautas para manejar las fuerzas G en el impulso y el reingreso, y libera espacio en la cabina para maximizar una zona de flotación de astronautas sin restricciones cuando está en gravedad cero.



"LED multicolores están ocultos dentro de los bordes de las ventanas y se utilizan para reflejar sutilmente y, por lo tanto, elevar las respuestas humanas a cada una de las etapas de vuelo contrastantes. En el pináculo de la experiencia, a medida que la Tierra aparece a la vista contra el cielo negro del espacio, toda la iluminación se extingue, trayendo un enfoque instantáneo a la vista profundamente hermosa", destaca Virgin Galactic.



Las pantallas del respaldo de los tripulantes proporcionan datos digitales de vuelo para conectar a cada astronauta a la cubierta de vuelo. Los sistemas de comunicación personales e integrados complementan las pantallas con una conexión directa para cada astronauta con los dos pilotos espaciales.



La cabina de SpaceShipTwo fue dimensionada deliberadamente para permitir una experiencia de ingravidez fuera del asiento para los astronautas a bordo. El diseño interior se centra en esta parte crítica de la experiencia. Las superficies y elementos suaves de la cabina se convierten en puntos de apoyo intuitivos, lo que permite a los astronautas explorar la cabina de forma libre y completa. Los ventanales permiten a los astronautas posicionarse perfectamente para 360 grados de vistas impresionantes, desde el infinito del espacio exterior hasta la belleza de nuestro planeta.



Virgin Galactic aún no ha llevado a ningún cliente que paga al espacio, pero la compañía se está acercando. El nuevo vehículo SpaceShipTwo, VSS Unity, ha realizado dos vuelos de prueba piloto al espacio suborbital y actualmente está terminando su campaña de prueba en el Spaceport America de Nuevo México. Alrededor de 600 personas han reservado un asiento para volar en SpaceShipTwo, a un precio de 250.000 euros el pasaje.

por R.N: