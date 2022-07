Me googlean, luego existo: cómo ganarle al algoritmo

Google creó sistemas operativos, cartografió el mundo, cambió la forma en que enviamos correos electrónicos y almacenamos fotos, y trató, con éxito variable, de construir autos que se conducen solos. Pero la empresa matriz de Google, Alphabet, sigue siendo principalmente un negocio de publicidad. En 2020, la compañía obtuvo US$ 147 mil millones en ingresos por anuncios, el 80% de sus ingresos totales.

Y allí, es víctima de su propio éxito, haciendo que su producto estrella, la búsqueda, sea menos útil. Como gran parte de la Internet en 2022, Google se siente monetizado al extremo. Y ese camino lleva inexorablemente a mejorar el SEO para ir más en línea con los cambios en el algoritmo.

“Las empresas que pueden adivinar los caprichos de los algoritmos constantemente actualizados de Google son recompensadas con un codiciado espacio en la página”, explica Marie Haynes, consultora que ha estado estudiando obsesivamente los algoritmos de Google desde 2008.

Y aunque Google proporciona a los expertos en SEO actualizaciones frecuentes, los algoritmos de búsqueda de la empresa son una caja negra (un secreto comercial que no quiere dar a los competidores o a los spammers que lo utilizarán para manipular el producto), lo que significa que saber qué tipo de información privilegiará Google requiere muchas conjeturas, y prueba y error.

En mayo de 2021, Google anunció MUM (abreviatura de Multitask Unified Model), una tecnología de procesamiento de lenguaje natural para búsqueda que es 1000 veces más poderosa que su predecesora. “La presencia de los anuncios en la búsqueda es peor que nunca por la decisión de la empresa de priorizar sus propios productos. Estamos en esta fase de transición”, agrega el experto Charlie Warzel.

“La IA intenta comprender no solo lo que está escribiendo el buscador, sino también a qué se está tratando de llegar. Lee el contenido dentro de las páginas y las consultas internas, y eso cambió el tipo de resultado que obtiene la gente”, sigue Warzel.

Los expertos en SEO deben antes que nada analizar el flujo de usuarios de Google Analytics. La primera tarea es una revisión de cómo la audiencia humana actual está utilizando la estructura de enlaces principales.

La idea es interactuar con los motores de búsqueda, privilegiando los contenidos destacados, pero la experiencia del usuario supera todo eso. Hay que investigar la búsqueda interna del sitio: qué enlaces de navegación recorren los usuarios para encontrar el contenido que les interesa.

Y finalmente visualizar a la interacción del usuario con un mapa de calor: un enfoque basado en datos/números para comprender el comportamiento del usuario con la navegación principal. Aun así, muchas empresas y marcas se preguntan: ¿porqué Google nos ignora?

“Muchas veces no alcanza con el posicionamiento SEO, el posicionamiento orgánico, sin invertir dinero en Google. Hay que entender que si no invertimos no ganamos, y si no invertimos para ser visibilizados en Google, no existimos”, explican desde la agencia Avalon3 sus directores, Nicolás Ardanaz y Gerson Temperley. “El foco no radica en que hay que hacer, sino en cómo. Cómo invertir de forma correcta en Google para existir”, agregan.

“Aparecer en la primera página de búsqueda es un error. Muchos clientes creen que conceptualmente la mejor estrategia es aparecer primero en Google, y ese es el primer gran error, porque si bien vas a lograr resultados, los resultados serán a un costo altísimo. El gran objetivo es aparecer primero pero solo para el público de personas que realmente queremos que esté interesada en nuestro producto o servicio", apuntan

"Un estrategia de branformance que bautizamos como Concepto Avalon. La clave para invertir lo que realmente corresponda para el segmento de audiencia que nos puede consumir. Suena complicado, y lo es, pero para eso está la agencia. Para ser el departamento de publicidad y marketing externo de nuestros de sus clientes”, desde Avalon3.

Google cobrar cada click o cada aparición frente a una búsqueda, y eso es lo delicado, ya que si uno invierte solamente en aparecer primero, aunque el usuario busque otra cosa, se pierda dinero.

Y luego hay que tener un sitio web bajo los parámetros y políticas que el propio dios de internet exige. “Hay que visibilizar el botón de “comprar” y lograr un 23% más de ventas en una tienda online. Llevar a la audiencia a otro formato de vista del producto, ofrecer soluciones como chatear por Whatsapp cuando no se puede realizar un pago, y readaptar un sitio web de la mano de los resultados que tiene nuestra audiencia”, agrega Temperley.

“Nuestro algoritmo propio, creado en 2018 y mutado ya tres veces al año desde entonces, funciona como una receta de cocina según las audiencias. Una fórmula que nos permite penetrar en lo que Google no nos dice, pero si sabe”, concluyen.

por R.N.