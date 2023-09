El éxito low cost de Tinelli en América

Cuando a finales del 2022 Marcelo Tinelli abandonó El Trece tras más de 17 años siendo una de las figuras del canal, su final como uno de las principales personalidades de la tevé nacional parecía un hecho. Los bajos números de las edición 2021 del “Bailando por un Sueño” y el fracaso que significó la apuesta del “Canta conmigo ahora” parecían indicar que la audiencia y el rating ya no lo acompañaban. El conductor, de hecho, meditó tomarse un respiro de la pantalla chica para abocarse a otros proyectos en plataformas de streaming.

Sin embargo, a principios de este año y tras una intrincada y dilatada negociación, Tinelli terminó llegando a América TV, y no sólo como conductor, sino que en carácter de Gerente Artístico. Así no sólo afrontaría el desafío de reposicionarse él y sus productos, sino también lograr que el canal creciera y dejara de pelear el tercer puesto en audiencia con Canal 9 para enfocarse en una tarea más compleja: tratar de desbancar a El Trece en el segundo escalón del podio. El desafío además presentaba otra complejidad. El presupuesto para la edición 2023 del Bailando no es el mismo que antaño, cuando se emitía en el canal del Grupo Clarín y hasta existieron problemas para conseguir un estudio desde el cual emitir el programa.

Sin embargo, en las primeras semanas de la edición del certamen de baile, la versión “Low Cost” no sólo ha cumplido las expectativas de rating, sino que además ha logrado traccionar al resto de la pantalla de América que ve como todos sus programas logran picos de rating inéditos gracias al “factor Tinelli”. Con una fórmula remanida y aggiornada a algunas carencias, Tinelli, por el momento, sigue demostrando su vigencia en la pantalla y con él, América dejó de pensar que ubicarse segundo en el ránking de audiencias dejó de ser una utopía para convertirse en una realidad.

Show

La receta con la que Tinelli quiere retomar el liderazgo tiene poco de innovadora. Ya sin la etiqueta de Showmatch y directamente llamado “Bailando 2023” el reality de baile contiene los mismos condimentos que ediciones anteriores e incluso de manera más modesta. Es que con la excepción de Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain como jurados, el resto del numeroso elenco del programa no son figuras contrastadas. El ajuste presupuestario obligó a que la convocatoria incluya muchos personajes periféricos, a los cuales, como en otras oportunidades, Tinelli buscará convertir en personajes mediáticos funcionales a su show.

El ejemplo máximo de esto es cómo el conductor ha logrado seducir para formar parte del show a varios participantes de la edición 2022 de Gran Hermano. Con su presencia no sólo capitaliza la fama instantánea que ellos tienen, sino que también suma televidentes ya que los “hermanitos” cuentan con un gran apoyo en redes sociales y numerosos fans que, ahora, consumen el Bailando para ver a sus ídolos.

La falta de presupuesto se ve también en la puesta en escena. De hecho, al realizarse en un estudio más chico que antes, Estudios Cuyo, el show tiene menos despliegue. Si hasta el propio Tinelli quedó atrapado en una de las coreografías ya que no tenía más lugar para correrse mientras Camila Homs y su partenaire realizaban su baile.

Otro de los recursos a los que apela Tinelli para lograr un show low cost es un viejo artilugio que también le dio resultados en el pasado.

Conocedor como pocos del manejo del rating minuto a minuto, el conductor es capaz no sólo de extender hasta límites insospechados los escándalos y cruces que suceden en la pista de baile, sino que también tiene la capacidad de distinguir en el momento qué cosas pueden darle réditos. Así, durante una de las emisiones tuvo un intercambio con Moorea, la hija de Floppy Tesouro, quien estaba en el público. El certamen de baile quedó en un segundo plano mientras el conductor tenía un intercambio con la niña y el rating se mantenía en dos dígitos.

Pero más allá de los recortes, el Bailando volvió a ser lo que siempre fue y si bien la fórmula no se renovó en lo más mínimo, ha dado réditos. Desde su debut el lunes 4 de septiembre los números de rating le han sonreído a Tinelli y América TV. En la primera emisión, la tradicional competencia de baile promedió 13,3 puntos y tocó un pico de audiencia de 14,3 puntos mientras que “Got talent” a cargo de Lizy Tagliani hizo 13,8 puntos de promedio, sólo cinco décimas más que América, y escaló hasta un techo de 14,5 puntos, dos décimas por encima de su competidor.

Y si bien las subsiguientes emisiones no alcanzaron los mismos guarismos le alcanzaron para seguir integrando el top 5 de los programas más vistos del día en la tevé argentina. En épocas de bajo encendido, el programa se sitúa periódicamente entre los 9 y 11 puntos, lo cual no sólo es un “buen número” sino que lo coloca segundo en su franja desplazando a “Los ocho escalones de los 3 millones”, por la pantalla de El Trece y sólo un par de puntos abajo del reality de Telefe. Más aún, el día martes 12 de septiembre mientras el Bailando se posicionaba en los 11 puntos de rating, llegó a aventajar a Canal 9, histórica competencia de América TV, por más de 9 puntos, un hecho inédito en la historia de la señal.

Perspectiva

Los récords de rating, sin embargo, no se quedan solo en el Bailando. La llegada de Tinelli a América logró que todas las mediciones del canal crezcan de la mano de su presencia. “Intrusos”, “A la tarde” y “LAM”, los programas de espectáculos de la señal se vieron potenciados por poder realizar la cobertura del show de baile de primera mano. El programa de Ángel de Brito, incluso logró un récord de más de siete puntos de rating minutos antes de dejar la pantalla para que comience el Bailando.

“Una de las alternativas que barajamos al momento de contratarlo a Marcelo fue la salir de esa situación de pelear por el tercer lugar, para ir a pelear una posición más alta y algo de eso está pasando”, explica a NOTICIAS Daniel Vila, presidente del Grupo América, quien destaca: “El lunes 12 de septiembre ocurrió un hecho histórico para la televisión argentina que fue que un programa de América lograra superar en rating a un estreno de El Trece”. En efecto, el Bailando logró imponerse a una de las apuestas del canal de Grupo Clarín para este año, la ficción “Buenos chicos”.

De hecho, según Kantar-Ibope, el rating consolidado de Lunes a Viernes de 20 a 24 horas, pleno prime time, demuestra una tendencia que esperanza a América TV. Desde que comenzó septiembre la brecha entre el canal y El Trece durante estas cuatro horas es de sólo 0,6 puntos (6,4 contra 7,0).

“Su llegada significa un reposicionamiento y una revitalización. Con él en pantalla se potencian también los otros programas y eso es algo muy positivo porque también genera un clima muy positivo”, detalla Vila. El crecimiento de América ha encendido alarmas en El Trece y, en menor medida, en Telefe. El canal del Grupo Clarín se esperanzó con el debut de “Buenos chicos” que si bien no midió mal, perdió ante Tineli, quien, de hecho, los días siguientes retrasó el inicio de su programa para coincidir el menor tiempo al aire posible con la telenovela. Más aún, se produce un fenómeno extraño a materia audiencia que es que parece que ambos programas comparten televidentes ya que ni bien termina la ficción toda esa audiencia se traslada rápidamente a América para seguir el Bailando.

En Telefe, en tanto, surgieron interrogantes sobre haber permitido que los ex participantes de Gran Hermano sean autorizados a participar del ciclo de América, donde se convirtieron en protagonistas del programa. De hecho, aunque “Got talent” sigue siendo el líder de la pantalla, en Telefe aguardan la llegada de diciembre para volver a poner al aire una nueva edición del reality de la casa más famosa del país.

Así, con una fórmula antigua pero probada, Tinelli pudo reencontrarse con el éxito televisivo. Con un presupuesto acotado y con menos estrellas que antes, se reencontró con la audiencia. Gracias a esto también propició que América crezca en rating y empiece a mirar el segundo puesto desde mucho más cerca.