El fenómeno Gran Hermano

"Gran Hermano no es un programa de televisión, es un fenómeno social", afirmó Santiago del Moro en el inicio de una nueva edición del patriarca de los realitys. Suena exagerado, pero el formato holandés instalado exitosamente en todo el mundo, ya hace décadas, fue gestado como una especie de experimento para espiar la vida de extraños. De hecho, a las versiones argentinas sólo se las recuerda por la amplificación de conflictos entre participantes, sus estrategias y relaciones de supervivencia. Así como también por los pocos que superaron la efímera fama mediática para insertarse en el medio televisivo y/o artístico.

Tal es el caso de la joven Julieta Poggio, finalista de la última temporada, que ahora escoltó a los primeros veinte participantes (luego se suman dos más) hasta ingresar a las instalaciones donde convivirán tres meses en puja por un premio de cincuenta millones de pesos más una vivienda. La bella actriz y bailarina demostró tener muchas condiciones para la conducción, aportó frescura y espontaneidad, y logró momentos distendidos en los nerviosos concursantes.

No ocurrió lo mismo con del Moro. Aunque lució menos exaltado que de costumbre, lo cual se le agradece, la incómoda dinámica de presentar y recibir en un estudio a cada uno de los competidores, despedirlos para que tomaran un remise que los lleve hasta la

famosa casa, luego exponer esos recorridos y finalmente esperar sus ingresos, se transformó en algo muy monótono y extenso que el conductor no supo manejar. Como resultado de esto, los últimos fueron despachados de forma apresurada y no se mostraron las primeras interacciones de este ecléctico grupo de extraños.

En cambio, resultó atractiva la selección de postulantes. Del legendario crisol de raza nacional, hay un argentino con raíces chinas y taiwanesas y, nuevamente, oriundos de todo el país, desde Apóstoles, Misiones o Trelew, Chubut hasta de la ciudad de Salta, o

de la provincia de Córdoba, e incluso una uruguaya. Aunque imperan los muchachos atractivos y musculosos, y chicas lindas y sensuales, hay una modelo extra large que aprendió a amar a su propio cuerpo, una abuela que sueña con ser vedette y una

deportista rapada y cubierta de tatuajes. Se suman el peón de campo correntino que sueña con estudiar veterinaria, el peluquero cordobés casado con un militar, y una mujer policía, entre las diferentes edades, apariencias, oficios, profesiones y estilos de

los postulantes.

El desafío del programa es volver a captar la atención del público en medio de una profunda crisis económica y el testeo de las nuevas autoridades gubernamentales. Veremos si lo logra.