Viviana Canosa: cómo será su vuelta a la televisión

El 2023 ya arrancó para todos, y también para Viviana Canosa, que prepara su regreso triunfal a la televisión en febrero. Por lo que trascendió hasta ahora, será en LN+ a partir de febrero, aunque aún no se sabe si en el horario de 16 a 18 hs, para hacer el pase con el periodista Eduardo Feinmann, o en la franja nocturna.

“Si Dios quiere, a partir de febrero, voy a estar compartiendo con todos ustedes las noches de LN+, así que estoy muy feliz” había expresado la conductora en noviembre, en el programa de LN+ “La Cornisa”, con Luís Majul.

Mientras tanto, Canosa volverá a partir del 9 de enero con su otro proyecto, el programa por streaming “Rebaño de pelotudos”, donde conversa sobre actualidad con su equipo, conformado por Jorge Giacobbe, Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman y Javier Lanari.

Siendo una figura férreamente crítica del gobierno nacional y el kirchnerismo, puede adivinarse la jugada de LN+ al incorporar a Canosa en un año como el 2023: se trata de un año electoral, en la que las principales figuras periodísticas se lanzaran a comentar las jugadas de cada personaje en la pelea por ganar el poder. Canosa, acostumbrada a la declaración picante y a las editoriales críticas, probablemente sea un condimento que rinda a la hora de pelear por el rating.

El desembarco de Canosa en LN+ no estuvo exento de maremotos internos con otras figuras: se rumoréo que el conductor Alfredo Leuco habría solicitado una reunión con los ejecutivos del canal para discutir sobre su continuidad, ya que sentía que sus números podían ponerse en cuestión. "+Realidad", el programa conducido por Jonatan Viale, le deja un buen piso de audiencia, y Leuco se habría preocupado ante la posibilidad de que Canosa se ubique en su horario de las 21:00.

Tal parece que el cambio de año es también un cambio de situación para una de las conductoras más polémicas de la televisión argentina. Del ostracismo en el que cayó luego de su escandalosa salida de Grupo América, Canosa pasa a ocupar un lugar en uno de los canales de noticias centrales.

El año pasado, la conductora dio un portazo en América luego de que denunciara un caso de censura cuando le pidieron que no pasara el video de un escrache al por entonces flamante ministro de Economía, Sergio Massa. “Elegí irme cuando el ‘ministro manos de tijera’ dijo que no podía mostrar un video que ya había pasado toda la televisión. Y, además, ese día habían censurado a otros. Sentí, me escuché, y dije: ‘terminó mi tiempo’, le había contado Canosa a Majul en “La Cornisa”.

Luego de su salida del canal A24, se produjo una fuerte caída del rating en la franja horaria que Canosa antes ocupaba, la cual el canal surfeó con muchas dificultades.