Gran Hermano: la revancha de “Frodo” tras el bullying no penado

El participante del reality Gran Hermano 2022, Agustín Guardis, apodado en las redes “Frodo” (por su parecido al personaje que encarnó Elijah Wood en “El señor de los anillos”), fue uno de los salvados por el público en la gala eliminatoria de esta semana. Y Mora Jabornisky se convirtió en espejo en la jugadora más odiada por el público después de la ya eliminada Martina Stewart User.

La votación fue una revancha para "Frodo" luego de una semana difícil: fue víctima de un hecho que generó revuelo en redes sociales. Thiago Medina, otro de los participantes, se recostó al lado suyo mientras dormía para burlarse con los otros de su grupo. Los fans de “Frodo” caratularon la "broma" como un claro abuso, pero la producción del reality lo minimizó argumentando que no observaba un hecho de violencia sexual en lo ocurrido.

A pesar de que Agustín no asumió lo ocurrido como un acoso, lo cierto es que el comportamiento de sus compañeros generó tal revuelo que hasta Amnistía Internacional se metió en el conflicto. En un tuit, la ONG afirmó que "cuando dormís, no hay consentimiento". "Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste", tuiteó la organización. "Gran Hermano se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste", agregaron.

La imagen de Thiago tocando a Agustín mientras dormía desató la furia de los tuiteros.

"Thiago está acosando sexualmente a Agustín. Se metió en su cama, lo toca y sus comentarios son violentos y sexuales. Es homofóbico y violento. Debe ser sancionado"; "No importa que Agustín estaba dormido o no, sino que lo que hizo Thiago esta MAL de todos modos, eso fue acoso y justificarlo es mucho peor". Estos fueron algunos de los mensajes que publicaron los fanáticos del reality.

El hecho de que "Frodo" se salvara hizo estallar a la participante Lucía Villar (alias "Tora") que especulaba con que el tercer eliminado del reality fuera Agustín y no Mora, quien era una de sus aliadas. “Quería que se vaya Agustín, loco”, contestó Lucía luego de que el conductor del reality, Santiago del Moro, le preguntaba por qué se la veía tan angustiada. Y es que Lucía y Frodo ya han protagonizado cruces debido a su mala relación: la participante había acusado a Agustín de generar “embrollo” con todo el mundo y hasta llegó a chicanear diciéndole que dentro de la casa “él no tenía grupo”.

“Afuera la gente ve todo”, le contestó Agustín en esa oportunidad, dándole a entender que los televidentes en verdad lo siguen a él y no a ella. Y en verdad, Agustín viene siendo uno de los participantes favoritos en redes. Sus fans, quienes se agrupan bajo el nombre de "la Frodoneta", celebraron la revancha de “Frodo”, a quien a pesar de verlo “aislado” dentro de la casa salieron a bancar en la red del pajarito.

“‘No tenés grupo’ le tira la Tora a Frodo. Si a gh lo gana uno solo no en grupo, además Frodo tiene un grupazo como la comunidad tuitera que lo banca”, tuiteó una fan.