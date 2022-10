Gran Hermano: las sospechas que disparó la salida de Martina

Martina Stewart se convirtió en la segunda eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe). Y como suele suceder en cada gala, en las redes hubo cientos de comentarios sobre la salida, una participante polémica. Pero la discusión de los fans del reality show sobrevoló sobre todo algunas irregularidades que hubo a lo largo del programa.

Por un lado, a todos pareció extrañarle que el conductor Santiago Del Moro anunciara que “por decisión del público” quien debía abandonar la casa era Martina, pero omitiera cuál era el porcentaje de votación por el cual se había decidido eliminarla. Y tampoco mencionó qué participante había sido eximido de la eliminación a raíz de su salida.

Otro detalle objeto de debate fue que no había nadie para recibir a Martina en su salida: suelen ser recibidos por Robertito Funes Ugarte, quien acompaña a los participantes al piso luego de que abandonen la casa de Gran Hermano.

Incluso hubo algunos tuits que señalaban que a Stewart “la apuraron” para abandonar la casa una vez que se conoció la noticia de que ella era la segunda eliminada. Algunos usuarios señalaron que a Del Moro se lo notó “tenso” durante toda la emisión y que el programa en general estuvo “desorganizado”.

También llamó la atención un incómodo momento que se vivió en la casa justo en el momento en que Martina se despedía de sus compañeros. Mientras ella se daba besos con los demás participantes, Thiago Medina le mando un saludo a su padre ya que el día anterior “había cumplido años”, según declaró.

Sucede que el padre de Thiago, Juan Ricardo Medina (54) fue detenido recientemente por las autoridades de la Policía Bonaerense luego de recibir una denuncia por amenazas y lesiones en la Comisaría de la Mujer y de la Familia en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

En referencia a este episodio, Del Moro comunicó en un momento de la transmisión: “La producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente, estamos en contacto permanente con la familia, por este hecho espantoso”.

Martina Stewart en el primer programa de Gran Hermano 2022, minutos antes de entrar a la casa.

Haters

Más allá de las preguntas que dejó la eliminación de Martina Stewart, quienes no simpatizaban con la joven oriunda de Tigre expresaron su alegría en redes. Y es que a poco de comenzar esta nueva edición de Gran Hermano, ella se había convertido en la participante más odiada a raíz de sus dichos sobre la bisexualidad: fue acusada de homofóbica y bifóbica.

"A mí personalmente me gustan los chicos. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito", había dicho Martina durante su presentación, causando rápidamente el repudio de los seguidores del reality, especialmente de los que forman parte de la comunidad LGBT.