Sol Pérez y los looks en Gran Hermano que incendian las redes

Desde que comenzó Gran Hermano 2022, Sol Pérez viene generando revuelo con sus looks en las redes. Los seguidores del reality show comentan los vestidos y peinados que la panelista usa para comentar los programas, y destacan su versatilidad e incluso su atrevimiento. Sin embargo, también despierta críticas entre quienes no aprueban su estilo.

Uno de sus looks más comentados fue el “total-white” que usó para analizar la salida de la casa de Tomás Holder: una chaqueta blanca bajo la cual solo tenía puesto un corpiño del mismo color, junto con una minifalda y una cadena que le colgaba de la cintura. Todo esto usado con una melena de rulos muy alta.

En Twitter hay quienes celebraron el “lookazo” ponderando las reminiscencias a la cantante estadounidense Janet Jackson. Aunque también hubo chistes y burlas: “Sol Pérez con el look ‘modelo puesta para actuar como la cantante de un one hit wonder eurodance producido por algún italiano en 1992’” comentaba un tuitero. “Me distrae el pelo de Sol Pérez”, comentó otro.

Varios de los looks de Pérez contuvieron reminiscencias a la cultura negra, brasilera o arabe, e incluso señalan lo visiblemente tostado de la piel de la panelista. “Sol Pérez representa una etnia distinta cada programa”, comentaban los seguidores de Gran Hermano.

Estos comentarios fueron motivados sobre todo con un look que la panelista lució para analizar la situación de Juan, uno de los participantes del reality. En esa oportunidad Pérez llevaba unas trenzas muy pronunciadas y un poco afro con top y guantes sin dedos hechos de cuero.





por R.N.