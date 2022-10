Gran Hermano 2022: los memes después del debut

El famoso reality show Gran Hermano volvió en su edición 2022, bajo la conducción de Santiago del Moro y con la participación de Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte. La última edición del programa había sido hace seis años, en el 2016. En esta ocasión, dieciocho nuevos participantes deberán convivir dentro de la casa más famosa del país durante cuatro meses, debiendo atravesar desafíos semanales mientras se ganan el afecto de la audiencia. El primer programa logró picos de 23 puntos de rating, y como no podía ser de otro modo, ya hay memes de esta nueva edición que desde ayer recorren las redes generando likes.

Agustín Guardis (25) años, por ejemplo, fue rápidamente comparado con Rumpelstilskin, el duende malvado de la película “Shrek”.

Agustín Guardis comparado con Rumpelstilskin, el duende de "Shrek"

También, los fans de esta nueva edición lanzaron sus “parecidos”. Por ejemplo Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente (19) fue comparado con el actor Franco Masini, y Maximiliano Giudici (35) con el cantante Abel Pintos.

Nacho Castañares comparado con el actor Franco Masini

Maximiliano Giudici comparado con el cantante Abel Pintos.

Quien parece haber generado simpatías, además de memes, fue Thiago Agustín Medina (19). El participante, oriundo de González Catán, contó su difícil historia de vida: trabaja en el Mercado Central y que también es cartonero. “Lo primero que haría si gano el premio es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad”, dijo Thiago en su presentación. Las redes inmediatamente expresaron su simpatía con memes.

El que no corrió con tanta suerte fue Tomás Holder, un influencer con un físico visiblemente desarrollado que en redes hace un personaje de rugbier “clasista y homofóbico”, según sus palabras. Los tuiteros lo compararon con Calamardo, el personaje de la serie animada Bob Esponja, en el capítulo donde “se vuelve guapo”. También lo encontraron parecido con el futbolista uruguayo Matías Cóccaro, sobre todo porque ambos usan un particular bigote como parte de su look. La presentación de Holder alcanzó un pico de rating de 22,1 puntos.

Calamardo "guapo"; el personaje con el que compararon a Tomas Holder.

Pero los quienes también fueron víctimas del circo de "los parecidos" Wanda Nara y Roberto Funes, quienes fueron comparados con Miss Piggy y la rana René, los personajes de la serie para chicos "Los Muppets".

El reciente éxito de la serie “Dahmer”, que cuenta la historia del famoso asesino estadounidense, generó su ya famoso meme donde el asesino, interpretado por Evan Peters, obliga a su prisionero a ver películas de terror con él. Pero en esta ocasión, el asesino obliga a ver la nueva edición de Gran Hermano.