VIDEO: las preguntas más incómodas de Mirtha Legrand en sus mesazas

Mirtha Legrand es famosa por hacer preguntas filosas que con frecuencia ponen en lugares incómodos a los invitados de sus “mesazas”. Esta vez le tocó al periodista y conductor Jorge Lanata, quien fue el invitado de Mirtha en la emisión del sábado de “Las noches de Mirtha”. “¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?”, le preguntó Mirtha a Lanata, que este año contrajo matrimonio con la abogada Elba Marcovecchio.

“¡Ay no puedo creer que me preguntes esto al aire!”, replicó Lanata mientras Legrand comenzó a reírse. “No te invité porque era re lejos y era tarde, y dije ‘para qué te voy a meter en el compromiso de tener que venir’?”, se excusó Lanata, quien acaba de ganar el premio Martín Fierro a "Mejor labor periodística masculina" en radio.

Si bien fue un momento distendido, no son pocas las veces en que Mirtha generó momentos polémicos en sus mesas a partir de sus preguntas, y el de Lanata fue uno de los más suaves.

En 2014, Graciela Alfano estuvo invitada al programa de Mirtha, y la conductora puso en apuros a la vedette. “La mamá de Jorge Ibañez dijo que vos practicabas la magia negra, ¿es cierto eso?”, disparó Mirtha, quien agregó que Mabel, madre del fallecido diseñador, había recibido varias veces de parte de Alfano vestidos manchados con algo que "no se podía decir en la mesa", a modo de "conjuro".

Alfano hizo silencio ante la pregunta. “Contestame, mirame y contestame. Me estás mirando de manera muy extraña", replicó Mirtha ante el silencio de Alfano. “No me voy a rebajar a contestar esa pregunta”, respondió la actriz. Luego de un rato de discusión en la que Alfano negó las acusaciones, Mirtha le dijo a su producción: “Ustedes la quisieron invitar, yo les dije...”. Ante esto, la actriz subió el tono: “¿Cómo 'ustedes quisieron invitarla'? Yo no pedí ninguna invitación. Si ustedes quieren yo me retiro”, retrucó Alfano. Si bien el momento fue tenso, Alfano no se levantó de la mesa y la comida continuó en paz.

En otra oportunidad, en 2016, Mirtha invitó a su mesa a Fernanda Herrara, la "abogada hot". En aquel momento, la letrada representaba a José Lopez, ex funcionario del kirchnerismo quien ahora regresó al centro de las miradas por su presunta implicancia en la Causa Vialidad.

“¿Quién la operó? ¿Quién le hizo la carita?”, preguntó Mirtha. Herrara, contestó que tenía solo la nariz hecha y que se había colocado siliconas. "¿Nada más? A mí me habían dicho que se había hecho toda una cirugía", replicó Mirtha.

Si hubo un momento que se volvió viral en redes no hace mucho tiempo, fue cuando en 1995 Mirtha le hizo una de sus preguntas a Sergio Shocklender, el abogado que cobró notoriedad por haber asesinado a sus padres.

“No estés nervioso que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento", arrancó Mirtha, y luego de un extenso preámbulo se lo preguntó sin rodeos: "¿por qué mataste a tus padres?”. El video fue fuente de cientos memes en redes sociales.

Uno de los momentos más polémicos de la mesa de Mirtha, fue cuando la diva invitó al diseñador Roberto Piazza. En esa ocasión, año 2010, argentina estaba debatiendo el proyecto de Ley del matrimonio Igualitario, y Mirtha hizo una pregunta que generó tanto revuelo que tuvo que pedir disculpas a la comunidad LGBT: “La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. ¿Cómo tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación hacia su hijo?”. La pregunta molestó tanto a Piazza que, si bien el programa continuó normalmente, se enemistó con Mirtha de ahí en más.

La pregunta de Mirtha a Piazza marcó el punto de inflexión entre ambos.

Pero hay más momentos donde Mirtha impactó a sus invitados con una pregunta. En el año 2000, Andrea del Boca asistió a uno de los almuerzos, estando embarazada de dos meses y medio de su hija, Ana Chiara del Boca. La actriz, quien se encontraba promocionando una película, no había dicho aún nada sobre su embarazo, porque no quería que fuera usado para vender el film.

"Te voy a hacer una pregunta y me la contestas por sí o por no. ¿Es cierto que estás esperando un bebé?". Andrea Del Boca, visiblemente incómoda por la pregunta, le dijo que no. Mirtha replicó: "¿No?, lo dijeron anoche por radio. Que estabas embarazada de dos meses y medio". "Qué alegría que me entere no por los médicos sino por la tele", sentenció Andrea Del Boca.

"Mirtha no me pidió perdón jamás porque ella sostenía que por qué no se lo dije", señaló Del Boca en una charla que mantuvo con el periodista Luis Ventura en el ciclo "Secretos Verdaderos".