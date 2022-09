Baby Etchecopar disparó contra Viviana Canosa y estallaron las redes

Baby Etchecopar fue uno de los invitados a la mesa de Mirtha Legrand del sábado. En el programa que marcó el regreso de "la Chiqui", el conductor habló de la salida de Viviana Canosa. "Viviana Canosa nos hizo mucho daño. Tengo años de televisión y si me prohibieran algo, cosa que no me pasa, diría que me prohibieron una nota: No la hago, pero lo digo. No pego un portazo, jamás", le dijo el conductor en la "Mesaza".

Hace más de un mes, el titular del Grupo América, Daniel Vila, había prohibido que Canosa mostrara al aire un video de un escrache realizado al ministro de Economía Sergio Massa. La conductora entonces renunció alegando "censura". "No fue censura. Todos los canales tienen una línea periodística", replicó Etchecopar. y sus palabras causaron la reacción de los tuiteros. Los seguidores de Canosa salieron a defenderla. “Cómo te banco Canosa, Baby sos igual a Massa”, “Deberías ser más solidario”, son algunos de los reclamos que recibió el periodista.

Otra de las cosas que los fans de Canosa alegaron contra Baby fue "envidia". Sucede que tras la salida de la conductora se generó un de bache en su franja horaria. El programa de canosa le entregaba a “Basta Baby” un rating de entre 2 y 4 puntos, que se convirtieron en 0. Esto complicó para que su programa alcance un numero aceptable, ya que comenzó a arrancar teniendo que remontar de la nada misma.

Viviana Canosa habló con "Socios del Espectáculo". "Quiero tener mis propios medios", declaró la conductora.

No es la primera vez que Baby habla de lo ocurrido con su ex compañera. El conductor contó en la mesa de Mirtha que por haber hablado ni bien Canosa renunció “lo puteaba por la calle”.

Un mes después de su salida del Grupo América, Canosa reapareció con una transmisión en vivo en Instagram. Allí se refirió a su renuncia: “Me da muchísima bronca todo lo que pasó porque soy periodista, necesito mi micrófono para contar lo que está pasando en Argentina. No soporté que me quisieran poner una mordaza", dijo. Y añadió: "Le quiero agradecer a mi rebaño de pelotudos, tan maltratado por este gobierno. Gracias por acompañarme y no dejarme sola. Gracias a todos los medios que salieron a manifestarse por la censura”.

Luego de la salida de Canosa, el canal decidió emitir un compilado con entrevistas de la conductora, y antes de eso unas imágenes de la escenografía del programa con el escritorio vacío: así, el canal logró un pico de 3,2 en el rating.

Hace unos días, la periodista recurrió a sus redes sociales para hacer una revelación: "¡La próxima semana hacemos un Instagram Live y hablamos de todo!". Y su tuit acumuló a más de 10 mil "me gusta" y 1200 "retuits". Pero fue más allá y en una entrevista con "Socios del Espectáculo", la periodista dijo que todo lo ocurrido le abrió la cabeza y que, al mejor estilo Roberto Navarro, está pensando en tener "sus propios medios".

por R.N.