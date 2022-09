Quién es Lizzo: la abanderada de los cuerpos no hegemónicos

“Cuando era chica soñaba con ver a alguien como yo en los medios: gorda como yo, negra como yo, y hermosa como yo”, fueron las palabras de la cantante Lizzo (Melissa Viviane Jefferson), al recibir el premio Emmy 2022 a por su reality "Lizzo´s Watch Out for the Big Grrrls", uno de los más celebrados en la noche en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

El reality, una competencia entre candidatas a sumarse en el cuerpo de baile que acompaña a la vocalista en su futura gira mundial. es parte del contenido de Amazon Prime Video y contó con la participación de trece bailarinas candidateadas por la artista para acompañar en su próximo tour internacional. Bailarinas que como Lizzo, responden a una belleza no hegemónica.

Reconocida en el panorama estadounidense por su tercer álbum, "Cuz I Love You", el éxito en los rancking oficiales de sus temas “Truth Hurts” y “Good as Hell” la posiciono en el escenario mundial. El 13 de agosto de este año, simultáneamente con su videoclip, lanzo su cuarto álbum. “Special” alcanzó la cuarta posición del Billboard Hot 100, dando a la artista su tercer top 10.

“Hace un año estas mujeres estaban ganando un concurso que cambio sus vidas, ahora han ganado un Emmy y han ido de gira mundial”, recordó Melissa Viviane Jefferson, nombre real de la ganadora del Emmy. Promotora de la aceptación de la imagen corporal real, militante del empoderamiento femenino y defensora de los derechos de la comunidad LGBT, el último galardón se le suma a los tres Premios Grammy, dos NAACP Image Awards y dos Soul Train Music Awards, por su obra musical.

Iniciada en el ambiente musical con los discos "Lizzobangers" y "Big Grrrl Small World", la actriz de “Hustlers” se destacó hace años, en diversas participaciones televisivas que van desde "Ru Paul Drag Race" a "Saturday Night Live". Pero "Lizzo´s Watch Out for the Big Grrrls" fue su apuesta protagónica que le valió el reconocimiento a Mejor Programa de Competencia.