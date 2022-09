Cristina Kirchner: "Hay tantos locos sueltos... No tengo comprada la vida"

El reciente intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, trajo numerosas repercusiones mediáticas. También, recuerdos de su paso por la televisión en entrevistas memorables como las realizadas por Luis Novaresio y Gerardo Rozin. Con este último periodista, la vicepresidenta confesaba como se veía en cinco años.

“Desde que paso lo de Nestor deje de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él. Así que no sé. No sé qué pasara en cinco años, si se acabara el mundo. ¿Qué sé yo? Hay tantos locos sueltos... No tengo comprada la vida, aprendí eso.” , declaraba la exmandataria en el programa La peña del Morfi, conducido por Rozin, en TELEFE. El reportaje fue producido hace cinco años. Una coincidencia que repercute en las redes sociales como Twitter.

La entrevista del 2017, que fue en el contexto del gobierno del expresidente Mauricio Macri,el fallecido entrevistador le consultó cómo se imaginaba dentro de 5 años, es decir, en 2022. .La vicepresidenta fue atacada este jueves al llegar a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Al bajar del auto, una multitud de simpatizantes la aguardaba. Un hombre, que fue posteriormente detenido, se acerco, la apunto con una pistola calibre 38 y gatillo. Si bien, el arma estaba cargada la bala no salio.

El agresor fue identificado como Fernando Andres Sabag Montiel y llevado por las fuerzas de seguridad. Lo ocurrido el jueves a las 21hs, entre las calle Juncal y Uruguay, motivo que el presidente Alberto Fernández repudie el hecho y promulgue feriado nacional para este viernes. Las investigaciones demostraron que el sujeto detenido, de nacionalidad brasilera, tenia antecedentes policiales previos, cuando fue arrestado portando una cuchillo de 35 cm dentro de un auto el año pasado.

En ese momento, se le labro un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y el secuestro del elemento punzante quedando a disposición de la Fiscalía Contravencional Número 8.La detención se produjo el 17 de marzo del 2021, en la avenida San Martín al 2800, cuando un oficial de la Policia de la Ciudad observó estacionado en la vía pública un automóvil Chevrolet Prisma de color negro que no poseía patente trasera.