Los motivos de Moria Casán para no reemplazar a Viviana Canosa

Fue Marina Calabró, en su columna del programa "Lanata Sin Filtro" (Mitre), quien sugirió que A24 estaría pensando en Moria Casán para la conducción de “Intratables”, programa que concluyó en la pantalla de América el 5 de mayo pasado, pero podría volver en el canal de noticias para ocupar el lugar vacante en la grilla que dejó la renuncia de Viviana Canosa, tras acusar al canal del grupo que preside Daniel Vila, de censura.

Pero Moria Casán dejó en claro que “no haría periodismo político”. “Please, no me devalúen, adulenme, agasajenme, adulenme y vuélvanme a agasajar. Julio César, Julia de Brujas y 50 años de trayectoria artística, ni en chiste, icónica de LQTBY, recontra pluss, una sola vez su pareja anterior (Ndr: hablando de Daniel Tobal, ex pareja de Viviana Canosa) me llamó para reemplazarla en su programa de chismes y lo hice", recordó "la One".

Y agregó: "Y cuando los echaron a los periodistas que la acompañaban me llamaron para hacerme cargo del programa, y sentí que no podía ir a un lugar donde tres periodistas se quedaban sin trabajo. Tengo ofrecimientos para mis propios programas de TV y no haría periodismo político histriónico. Por favor, hace 31 años hice el primer programa que farandulizó la política: 'A la cama con Moria'. Los quiero. Thanks por pensar en mí cuando se trata de trabajo”, concluyó la diva fiel a su estilo lacónico.

Moria participó del acto de asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía, luciendo su barbijo con la imagen de la bandera nacional.

En su mensaje, Moria Casán hacía referencia a un hecho ocurrido en el pasado, y que ya había contado en 2019 en una emisión de su programa “Incorrectas”. Se trató de algo que ocurrió cuando la producción de “Más Viviana”, el ciclo que Viviana Canosa condujo entre 2012 y 2013 por El Nueve, despidió a los panelistas Adrián Pallares, Camilo García y Luis Bremer.

“Cuando echaron a los chicos que trabajaban con Canosa, me ofrecieron buena plata para hacer el programa por una semana. Pero yo dije que no, de ninguna manera, porque acababan de echar gente. Si era por otra razón, como que Viviana tuviera problemas con la voz y era solo un reemplazo, no tenía problema; de hecho, lo hice y nunca me lo agradeció. Mi amor, siempre con tanta clase. Vivianita, te quiero y te mando un beso”, había declarado irónica Moria en esa ocasión.

Pero además pesan sobre Moria Casán razones políticas: es la suegra de Sergio Massa. Y la salida de Viviana Canosa de A24 se dio justamente porque no le dejaron emitir el video del escrache al flamante superministro, en medio de denuncias por la supuesta "protección" de los directivos del canal -y específicamente de Daniel Vila- al ex presidente de la Cámara de Diputados.

Sería polémico que el reemplazo de Viviana Canosa fuese justamente "Mami Mo", como llaman cariñosamente a "la One" en el entorno de los Massa-Galmarini: Moria Casán es la pareja de Fernando "Pato" Galmarini, padre de Malena Galmarini, esposa Sergio Massa. Y Moria incluso fue la figura -sentada en primera fila- del acto de asunción de Sergio Massa, que tuvo lugar a principios de este mes en el Museo del Bicentenario.

Moria y Galmarini se conocieron justamente cuando el ex secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem, visitó el programa de la diva en el que entrevistaba a políticos sobre sábanas de seda. “Hace 31 años hice el primer programa que farandulizó la política: A la cama con Moria”, remarcaba Moria en su respuesta a los rumores.

A principio de los 90s, Moria condujo “A la cama con Moria”. En ese programa, que se transmitía por Canal 9, la diva invitaba a políticos y deportistas a subirse a la cama donde ella los esperaba con sensual look, una botella de espumante, y les preguntaba sobre su vida íntima. El ciclo fue un símbolo de la mezcla entre política y espectáculo en tiempos de "pizza con champagne". “¿Qué te parece estar en la cama conmigo?”, le preguntó Moria en esa ocasión a Galmarini. “Es uno de los sueños que empiezo a cumplir”, contestó el "Pato" en modo galán.