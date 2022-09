El polémico chiste de Eduardo Feinmann a un niño autista

Ayer, en su programa en LN+, el periodista de Eduardo Feinmann invitó a su programa a Ian, un niño autista. Durante el programa, Feinmann e Ian conversaron sobre dicha problemática, y en un momento, explicó la dificultad del personas con autismo para entender chistes, metáforas y dobles sentidos.

"Nosotros percibimos y a veces sentimos las cosas y los estímulos de otra manera diferente (...) Las personas autistas somos muchas veces muy pero muy literales, por ejemplo, a veces no entendemos los chistes", contó Ian. Entonces el conductor le hizo una broma a su invitado que se puso nervioso.

“Me van a matar, me van a echar del canal, vas a lograr que me echen del canal", comenzó a decir Feinmann. “Mirá Ian, hay un señor ahí que dice que me van a cortar la cabeza”, le dijo Feinmann a Ian señalándole a alguien de su producción. Lo que el conductor intentaba que fuera un chiste inquietó a Ian, quien comenzó a pedir a los gritos que por favor "no le cortaran la cabeza a Feinmann".

Inmediatamente la madre de Ian, que lo acompañaba en el programa, tuvo que tranquilizarlo aclarándole que se trataba de una broma. Si bien Ian logró calmarse, el momento se hizo viral en redes y hubo quienes cuestionaron al conductor por su broma, alegando que había sido un momento cruel.

"Feinmann":

Por lo que hizo durante una entrevista en LN+pic.twitter.com/Lny5C0SZn0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2022

Sin embargo, también hubo personas en redes que felicitaron a Eduardo Feinmann por visibilizar una problemática con el autismo, invitando a su programa a una persona que tiene esa condición. Incluso Ian, subió una foto a su Instagram junto al conductor. “Hoy fue un día maravilloso, conocí a Eduardo Feinmann”, decía Ian en su posteo, que llevaba una foto suya abrazado al periodista.

Incluso fue el propio Ian quien se contactó con Feinmann a través de Instagram para participar del programa, explicándole que tenía intenciones de conversar con él sobre el autismo.

En su cuenta de Twitter, Feinmann también compartió un audio que Ian le mandó luego del programa a través de Instagram. “Muchas gracias por hablar de autismo, te mando besos y te quiero”, le decía Ian al conductor. Más tarde, en otro audio, Ian le decía al conductor que "esperaba que no lo hayan matado".

por R.N.