¿Por qué las mujeres no ganan en "La Voz Argentina"?

“La voz Argentina” llegó a su gran final. El programa éxito de Telefe que supo cosechar altos puntos de rating y participación de la gente en redes, dio como ganador al chubutense Yhosva Montoya, el participante del team capitaneado por Soledad Pastorutti.

Montoya se impuso con el 52,4% de los votos del público a Ángela Navarro, la participante del equipo que comandó Lali Espósito, haciéndose acreedor de dos millones de pesos y un contrato contrato con la discográfica Universal. Pero en redes el debate fue: ¿por qué nunca ganó una mujer “La Voz Argentina”?

Y es que ciertamente todos los ganadores de temporadas pasadas son hombres. El año pasado Francisco Benitez se alzó con el premio de “La Voz Argentina”. Oriundo de una pequeña localidad cordobesa llamada Colonia Tirolesa, Benitez llevó al programa su historia de vida: a pesar de su talento padecía tartamudez desde muy chico.

Y ese relato, y el superar la dificultad gala tras gala en el certamen de canto que en Estados Unidos se emite por NBC ("The Voice"), lo terminaron consagrando por sobre Luz Gaggi: otra victoria del team de Soledad Pastorutti (la favorita de muchos televidentes), con el 44,3% de los votos del público que lo puso por encima de los oytros candidatos (Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza).

Pero en la edición 2018 del reality, Braulio Assaneli, del team de Ricardo Montaner, se quedó con el premio. En segundo lugar quedó Lucas Belbruno, del team Soledad, y en tercer y cuarto lugar quedaron dos mujeres: Amorina Alday, del team Axel, y Juliana Gallipoliti, del team del Tini Stoessel.

Ángela Navarro cosechó aplausos con su interpretación de "Oye"; del musical "Dreamgirls".

Y en 2012, en la primera temporada del éxito televisivo, Gustavo Corvalán fue el ganador del certamen. De origen muy humilde y albañil de profesión, fue el primero en ganarse a la audiencia con su voz y su historia de vida. Los otros finalistas de aquella edición fueron Mariano Poblete (segundo lugar), Antonela Cirilo, única mujer en llegar a la final (tercer lugar), y Mateo Iturbide (cuarto lugar).

“El reality me sirvió de puntapié inicial para comenzar con la música y poder vivir de ella. Obviamente, cuando se apagaron las luces, todo empezó a costar más. Y justo en ese momento, me llamó La Sole para que la acompañara en una gira de verano. Y para mí fue una experiencia muy linda que, además, me dio la posibilidad de seguir trabajando. Pero, sinceramente, tenía miedo por lo que podía pasar después a nivel laboral”, contó Corvalán que todavía vive de su voz.

Y el apoyo de "La Sole" a sus pupilos es valorado por el público, que define la contienda, y empujó a que ganara en tres de cuatro ediciones. Un fenómeno que se evidencia también en la versión norteamericana, donde los equipos capitaneados por leyendas del country y el folk (Blake Shelton y Kelly Clarkson, que saltó a la fama al ser elegida ganadora de la primera temporada de otrro reality: American Idol), que hacen de sus pupilos los teloneros de sus shows, han ganado en más de la mitad de las 22 ediciones.

Y allí también los hombre dominan en el podio, pero con escaso margen, mientra en "La Voz Argentina", Marley se preguntó, antes de presentar a Navarro, “¿Será ella la primera mujer en la historia en ganar un ciclo de música aquí en la Argentina?”. Y la respuesta fue negativa cosechando una catarata de tuits que insistían con que la cantante había tenido una mejor noche que Yhosva Montoya.

Angela Navarro cosechó aplausos con su interpretación de “Oye”, una versión en castellano de un tema perteneciente al musical “Dreamgirls”, el cual en su versión fílmica es interpretado por la cantante Beyonce. Pero no fue suficiente. Y el fastidio de Lali Espósito fue evidente.