Sorpresas y decepciones en los Premios Emmy 2022

La 74º entrega de los Premios Emmy, a las mejores producciones televisivas estadounidenses, dejo mucho de qué hablar: por los premiados y los que quedaron afuera. Con más de seis mil miembros votantes, la Academia de Televisión de EE.UU. eligió a los nominados y ganadores en varias categorías del evento cuyo anfitrión fue el comediante de “Saturday Night Live”, Kenan Thompson, que se realizó en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Succession, Ted Lasso, The White Lotus, Hacks, Euphoria, El Juego del Calamar y Stranger Things eran las producciones encabezaban la lista con mayores chances de llevarse estatuillas, antes de comenzar el evento. Y, en la noche del lunes, HBO Max lideró el medallero, cargando con una docena de estatuillas, incluida la de mejor drama para Succession. Por su parte, Netflix, ya desde el momento de las nominaciones, se vislumbraba como la gran relegada en los festejos.

“El juego del calamar es un juego en el que participan quienes tienen deudas enormes y están desesperados por conseguir dinero. En la próxima temporada, Netflix se unirá al elenco”, presagió el conductor de la gala frente a la mesa de la serie coreana que, finalmente, se quedó con el reconocimiento a "mejor dirección", para Hwang Dong-hyuk, y a mejor actor en una serie dramática, para Lee Jung Jae; siendo éste el actor de habla no inglesa pionero en obtener el galardón.

Por el lado de las principales ternas, las premiaciones estuvieron repartidas entre “Ted Lasso" (de Apple TV+), con premio a mejor comedia, mejor actor para Jason Sudeikis y mejor actor de reparto Brett Goldstein. Mientras que la exitosa serie “Succession” (de HBO Max) obtuvo el reconocimiento a mejor drama, mejor actor para Matthew McFadyen y mejor dirección de drama.

Finalmente, y más allá de lo que se estipulaba, HBO se posicionó en la delantera con los premios: Su miniserie "The White Lotus" obtuvo el reconocimiento a "mejor miniserie", "mejor guión", "mejor dirección" y mejores actores de reparto para Jennifer Coolidge y Murray Bartlett. Y, como broche de oro a la gran noche de la plataforma del Grupo Warner, Jean Smart se llevó por segundo año consecutivo el trofeo a "mejor actriz principal", por su labor en "Hacks"; cómo lo hizo Zendaya por "Euphoria", galardonada como "mejor actriz en drama".

Uno de los casos más llamativos es el de "Better Call Saul", una de las series más destacadas de los últimos años que a pesar de haber tenido siete nominaciones no obtuvo ningún premio. Incluso, el spin off de Breaking Bad producida por Netflix nunca ganó un Emmy, aunque aún le queda la esperanza del 2023, ya que su última temporada está al aire este año.