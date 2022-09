Feinmann vs. Kusnetzoff: "es una persona falsa, oscura, horrible"

Luego de que se conociera la lista de los nominados a los Premios Martín Fierro, quedó en evidencia la poca afinidad que hay entre los conductores Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff. Al conocerse que ambas figuras estaban ternadas para “Mejor programa periodístico matutino de radio”, el móvil de LAM (América) fue a preguntarle al conductor de Mitre que pensaba sobre estar compitiendo con Kusnetzoff.

La primera reacción de Feinmann fue decir que no lo conocía, y cuando el periodista de LAM intentó refrescarle la memoria, Feinmann solo dijo: “Ah, el notero de CQC”. El movilero del programa de América le explicó a Feinmann que Kusnetzoff conducía “Perros de la calle” en Radio Urbana, y el conductor de LN+ contestó con humor: “Ah, ¿es paseador de perros?”.

Luego de estas declaraciones, la respuesta de Kusnetzoff para Feinmann no se hizo esperar. “No es mi mejor amigo Feinmann”, comenzó su réplica. “Cuando empezó PH lo llamamos y dijo algo así como ‘pero si (Andy Kusnetzoff) dice que soy un energúmeno’, algo así”, recordó el conductor de "Podemos Hablar" (Telefe).

Y contó que llegó a invitar a Feinmann a tomar un café para explicarle de qué iba la propuesta de su programa de televisión. Feinmann aceptó y se reunieron en un café de Recoleta para charlar. “Quedó ahí, después no vino nunca. Para mi fue un montón, hoy no se si lo haría”, se quejó Kusnetzoff.

Intrusos (América) siguió el conflicto con la contra respuesta de Eduardo Feinmann a la historia que contó Kusnetzoff. “No es un programa que me interesa. Y yo elijo a dónde ir", sostuvo Feinmann cuando se le preguntó sobre su negativa a PH.

“Era un notero de CQC. Recuerdo las maldades que hacía. Hasta Mario Pergolini habla mal de él. Es una persona falsa y oscura", añadió Feinmann cuando se le preguntó por Kusnetzoff. Y también dio detalles sobre el café que se tomó con el conductor de "Perros de la Calle": “Él me dijo que ya no era el joven que era antes, que había crecido y se arrepentía de las cosas que había dicho o hecho sobre otras personas y sobre mí mismo. No le creí nada. Me parece una persona falsa, oscura, horrible" (...). "Me ha llamado facho durante mucho tiempo. Ahí cruzó un límite del cual no se vuelve", finalizó el conductor.

Sobre las acusaciones de Feinmann acerca de los dichos de Kusnetzoff donde tildaba al conductor de LN+ de “energúmeno”, el conductor de “Perros de la Calle” acentuó que él “nunca dijo eso”, pero que en definitiva “no hay onda” con Feinmann. “Creo que una persona culta debería cuidar los adjetivos que usa”, concluyó Kusnetzoff en referencia a los apelativos que Feinmann usó para referirse a él.