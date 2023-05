Video: el tributo viral de Jimmy Fallon a Star Wars

El Día de Star Wars es una tendencia cada 4 de mayo en las diversas redes sociales. El festejo se replica en millones de fanáticos de la saga en todo el mundo que se saludan con la frase: “May the 4th Be With You”. El motivo de la fecha de la curiosa celebración se debe a que la frase tiene una pronunciación que desde la fonética inglesa se asemeja muchísimo al leitmotiv de los guerreros Jedi: “May the Force Be With You”.

Desde luego, muchos fanáticos del épico relato gestado por de George Lucas, considerada como una de las más lúcidas en la ciencia ficción cinematográfica, tuvieron la oportunidad de rendir su oportuno homenaje. Ese fue el caso de “The Tonight Show”, en el 2015, el programa conducido por el comediante Jimmy Fallon, realizó un video musical con el elenco de Star Wars. Este recuerdo fue revivido, celebrando la efeméride, con un resultado viral en las redes.

En ese momento, el homenaje estuvo basado en la emblemática composición del maestro John Williams y entonado por el elenco de la saga: Harrison Ford, John Boyega, Adam Driver, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Gwendoline Christie y Carrie Fisher. Todos ellos acompañaron a Fallon en la famosa melodía. Además también aparecieron BB-8, R2-D2 y C-3PO junto a toda una tropa de stormtroopers.

La obra de Lucas generó once películas, entre las tres trilogías y los dos spin-off ya estrenados. Sin embargo, no fue el cineasta estadounidense quien tuvo la ingeniosa idea de tomar una fecha que fonéticamente estuviera tan cerca de la frase que él mismo patentó como saludo de los guerreros Jedi, y que terminó por convertirse en el puntapié para el Día de Star Wars.

El origen, curiosamente, está en una publicación de un artículo político del diario británico London Evening News, del 4 de mayo de 1979. En la nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra. Recién en el año 2011 los organizadores del Festival de cine Toronto Underground Cinema eligieron el 4 de mayo para llevar a cabo el evento y evocar la película. Desde entonces, potenciada por las redes sociales, la tradición se expandió.

por R.N.