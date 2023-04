Rating: como le fue a MasterChef en su tercera gala de eliminación

Los números del domingo volvieron a acompañar a MasterChef: el reality gastronómico obtuvo un desempeño satisfactorio el domingo, en su tercera gala de eliminación, en la que se despidió Carlos tras no poder lucirse en el desafío de preparación de “empanadas originales”.

Por detrás de MasterChef, que obtuvo 12 puntos con picos de 15, quedó la película que emitió eltrece, "El ritmo de la venganza", protagonizado por Jude Law y Blake Lively, con 6.2. America TV con "Secretos verdaderos", emitió un programa sobre el músico Pipo Cipolatti e hizo 1.3 puntos. Por otro lado, el ciclo político de El Nueve, "Opinión pública", consiguió 0.9 puntos, y "Concierto en la Ballena", de la Televisión Pública, estuvo cerca, con 0.3.

Sin embargo, el reality de Telefe, conducido por Wanda Nara, tuvo una curiosa performance el jueves pasado. La novela brasilera Pantanal, que se emite de lunes a viernes en el mismo canal, hace entrega con una medición de 12 puntos, superando a la segunda temporada de “Argentina: Tierra de Amor y Venganza” que ronda los 10 puntos. Esa medición es el estándar con el que arranca Masterchef, que luego baja a 11 puntos de rating.

En la última gala de eliminación se batieron a duelo Rodolfo, Carlos, Juan Ignacio, Candelaria, Antonio, María Sol, Rodrigo y Juan Francisco, quienes portaron el delantal negro luego de una semana de bajo rendimiento que, probablemente, influyó en la expectativa de la audiencia. Muy atentos, los concursantes escucharon las reglas del desafío que tenían por delante.

“Hoy es una noche para que demuestren que pueden aportar tanto vanguardia como tradición, que es algo que siempre buscamos en el programa”, detalló el jurado Germán Martitegui, para luego Damián Betular informar las condiciones de la prueba: la preparación, en 70 minutos, de 10 empañadas fritas con dos tipos de “rellenos originales”, con dos repulgues diferentes y dos salsas para acompañar cada uno de esos rellenos elegidos.

De los participantes, Juan Francisco, es uno de los mejores posicionados en el certamen. En el desafío dominical realizo empanadas de camarón con pimentón y otras con relleno de portobello, espinaca y panceta con salsa de uva. “¡Están espectaculares! No les cambiaría absolutamente nada”, exclamó el chef DeSantis. Luego, Martitegui dijo que su preparación era “perfecta” y Betular se sumó a los elogios. “No quiero hablar más porque me voy a largar a llorar y voy a comer las diez empanadas, está todo perfecto”.

La contraparte fue Carlos, el participante perdió la batalla contra el desafío, ya que sus empanadas de cerdo y verdura, y de chorizo de cantimpalo con salchicha parrillera, no fueron del agrado del jurado. “Si hay algo que no pondría en una empanada es chorizo con salchicha y queso provolone, no me convence nada”, le expresó Martitegui. “Tienen un sabor parrilla y la masa está gruesa y cruda”, sumó Betular. De esta forma, junto al de Rodolfo, quedo entre los platos olvidables y fue despedido del popular reality. “Me voy contento por lo vivido, esto es una competencia y mi paso por el programa fue lindo, agradable, aprendí muchas cosas y los conocí a ellos”, declaró emocionado el concursante eliminado.

por R.N.