Los rebusques de los ex Gran Hermano después de la fama

"Con el último pago de Gran Hermano, que tuve yo por estar afuera, no llego a pagar seis sesiones del psicólogo que estoy teniendo, imagínate lo que nos pagaron. Debe ser poca la gente que hoy en día no necesite psicólogo, sobre todo después de haber pasado por algo así, donde las cosas se viven de forma muy intensa. Juliana Díaz, mi novia, es más tranquila, me contiene bastante, pero estamos en la misma, buscándole la vuelta los dos”, declaró Maxi Giudici, ex participante de "Gran Hermano" a El Disparador de Delta 90.3.

La realidad de Giudici se traslada a otros ex concursantes del popular reality de Telefe que deben afrontar la baja del contrato para buscar otros rebusques que les generen algunos pesos. Presencias en eventos o boliches, e incluso participar en publicidades en redes sociales como influencers promoviendo alguna marca, son las ofertas más a la mano para la mayoría.

En ese aspecto, la producción de Gran Hermano tiene un contrato estándar de exclusividad que impide que los firmantes accedan a formar parte de otros medios, a menos de que sean liberados de las cláusulas. “El contrato con Gran Hermano es como cualquiera, ahí dice todo claro. Uno está tan emocionado con esto tan único, que deja pasar cosas porque piensa que se van a resolver de alguna manera o va a aparecer algo mágico que va a ayudar a que las cosas vayan como uno quiere o se imagina, pero no, el contrato dice lo que está pasando”, concluyó Giudici en la entrevista radial.

“¿Qué tal? ¿Cómo te va, viejo? Mirá... lo que están cobrando todo, y yo te tengo que cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Es mil dólares más el traslado. Decime vos”, fue el mensaje de voz de Walter “Alfa” Santiago, en el que el ex participante reveló la cifra que pide para hacer presencias en eventos. Ese audio filtrado motivó a Angel de Brito, en su programa "LAM", presentar un informe en el que se dio a conocer los cachets que exigen los ex participantes de la última edición del reality show para presentarse en boliches, como Pinar de Rocha, y eventos.

Sin embargo, no todos los ex concursantes de Gran Hermano exigen una paga de ese valor. Los menos cotizados son Juan Reverdito, quien según el informe cobra entre 100 y 200 dólares por la presencia. Le siguen Mora Jabornisky y Martina Stewart Usher que reclaman 200 dólares por sus participaciones.

Subiendo el valor, Lucila La Tora Villar cobra 600 dólares la presencia, marcando un salto de precio con respecto a los primeros tres. Continúa Tomás Holder, quien hasta hace poco cobraba 300 dólares “pero desde que fue confirmado en el Bailando”, aclaró de Brito, su cachet ascendió hasta los 800 dólares. Coti Romero, considerada “La más seguida en Instagram de todos los participantes, con 2 millones y medio de seguidores”, pide un pago de 1300 dólares, mientras que su novio Alexis “Conejo” Quiroga exige 1100 dólares.

Finalmente, según el informe del programa de América, los finalistas son los más cotizados. Nacho Castañares cobra 2000 dólares, mientras que Julieta Poggio negocia un cachet de 2500 dólares. El campeón Marcos Ginocchio también triunfo en ese aspecto, factura la suma de 4000 dólares por presencia. ¿Por cuánto tiempo será así? La economía tendrá la última palabra.

por R.N.