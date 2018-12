Habla el diputado PRO de los avales truchos: “Ni el Gobierno puede justificar los aportes de campaña”

Por Juan Luis González

Noticias: Diputado, repasando todas las evidencias, quedan serias dudas sobre su versión.

Gastón Roma: ¿Dudas de qué?

Noticias: Parece claro que el de la cámara oculta es usted.

Como respuesta, llegan risas. Lo más sorprendente es que son de un ex participante de Gran Hermano, Martín Pepa, el hombre que se hizo célebre por comprar 15 kilos de lechuga en la televisión y que ahora es asesor del hombre del PRO, explica: “Me río porque, conociendo las cosas que pasan en Tierra del Fuego, entendés… vos hablás de esta investigación… ponele que hago una investigación de vos ahora, busco un audio, lo copio, lo armo, y consigo testigos, en dos minutos lo armé.¿Entendés?”

Noticias: ¿Usted no es el de Gran Hermano?

Pepa: Bueno, eso fue hace mucho…

Todos los caminos. El audio en cuestión es incendiario: en él se escucha al diputado del PRO por Tierra del Fuego, Gastón Roma, realizando un sincericidio de ocho minutos de brutales confesiones, donde revela como falsificó avales para quedarse con la candidatura que lo convirtió en legislador, cómo se reunió con un juez en Buenos Aires para presionar por la causa penal en la que lo imputaron luego de esa maniobra, y las “mentiras” que dijo el Presidente para llegar al poder. Aunque él lo niega, todo sale de la misma e inconfundible voz de Roma, el radical y masón confeso (uno de los pocos hombres de la logia que lo admite, y que asegura que son 30 sus “hermanos” en la Cámara, más un ministro) que acompaña a Macri desde sus comienzos.

En la primera entrevista que da desde que saltó el escándalo, Roma asegura que “una ingeniera de sonido” le confirmó que el audio estuvo armado.

“Sí, los avales se falsificaron. ¿Pénsas que la política es todo honestidad? ¿Qué dijo Mauricio que iba a hacer? ¿Cumplió? Dijo cosas que no las iba a cumplir nunca, porque si no lo votaban”.

Audio en cuestión:



El audio fue grabado el 25 de enero del 2016, en el hotel Albatros de Ushuaia, por Hernan Lamoretti, un militante oficialista que estaba a cargo de la sede del PRO de la localidad fuegina. Lamoretti le asegura a esta revista que la persona grabada es Roma, un licenciado de ciencias políticas de 55 años, con vínculos con Rusia -creó un “grupo de amistad” dentro del Congreso, y ya viajó 15 veces en los últimos tres años-, y dueño de un imponente físico de casi dos metros de altura.

La grabación ocurrió luego de que Lamoretti empezara a sospechar de la legitimidad del político. El militante no fue el primero en hacerlo: en julio del 2015 Carlos Ponce y Silvia Rosso, otros dos políticos de Cambiemos de la provincia sureña -compañeros de alianza-, presentaron una denuncia penal contra Roma. Lo acusaban de falsificación de firmas y de robo de identidad, en una supuesta maniobra para quedarse con la candidatura como primer diputado en esas elecciones, algo que finalmente ocurrió. Seis meses después de esa denuncia, Lamoretti presentó una causa junto a su audio, y ambas investigaciones terminaron en las manos del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, donde permanece archivada.

El caso explotó luego de que el sitio “El Destape” difundiera el audio y lograra confirmar que había, al menos, cinco personas que eran “afiliados truchos” al PRO de Tierra del Fuego, que presidía Roma. La maniobra, además, se coincidía con lo que reveló el medio que conduce Roberto Navarro en el 2017, cuando expusieron el entramado de afiliaciones truchas que había hecho el oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Roma: Las denuncias en mi contra surgieron de la interna con los radicales y las utilizaron en C5N, porque se las envió la gobernadora Bertone, para asociarlo con lo que pasó en Buenos Aires en el 2017. Es una operación, una situación de chicana entre el radicalismo y nosotros. La denuncia, que no tiene ningún asidero, está archivada. Lo que pasó es que esa causa les vino como anillo al dedo, luego de lo de Buenos Aires, para decir que en todo el país se hacía lo mismo. Para mí es un caso re contra cerrado.

Noticias: Luego apareció la cámara oculta.

Roma: ¿Está seguro de que soy yo?

Noticias: ¿Dice que no es?

Roma: No soy. El tema es que para cuando se termine de demostrar en la Justicia ya te mató la opinión publica. Supongamos que sea verdad: te habla de quién es la persona que te hace una grabación en un marco de confianza donde le explicás ciertos hechos. Es una grabación ilegal y una actitud canallesca. El denunciante va a tener que demostrarlo y va a tener un problema desde el punto de vista legal. No hay forma de que demuestres una situación así. ¿Vos investigaste al denunciante? Es un denunciador serial, que denunció al municipio de Córdoba y a la Cruz Roja de esa provincia. Es funcional a ciertos intereses. Además, pude comprobar con una ingeniera en audio que, grabando desde la tele, podes usar la voz de cualquiera y editarla. Todo esto de las fake news van a empezar en esta campaña.

Noticias: Hay cinco personas con nombre y apellido que aseguran que el PRO de su provincia le robó su identidad.

Roma: Pero no hay nada de eso que ellos dicen, de los avales de campaña.

Noticias: Hay un tema con los aportes económicos también. En el audio se habla de una factura trucha de $6000 que hubo que hacer para blanquear ciertos gastos.

Roma: Ahí hay una confusión, suponiendo que sea verdad. Nosotros no tuvimos ningún problema económico, era un tema de control interno de la campaña, lo que había que facturar y lo que no, no era un control sobre lo que había que rendirle al Estado. Ahí se habla de $6000 de una factura, y si eso fuera así, sería un tema interno de como controlábamos los recursos.

Noticias: Sobre el audio, su compañero de bancada, Daniel Lipovetzky, opinó que le parecía “grave” y que si hay un delito debería investigarse y, llegado el caso, condenarlo.

Roma: No voy a opinar sobre eso, como no opiné cuando a Daniel le saltó el escándalo de su amiguita.

Noticias: ¿Teme que la causa pueda llegar a un pedido de desafuero, como le pasó a De Vido? ¿Teme que, si cambia el Gobierno, la Justicia vuelva sobre la causa y la haga avanzar?

Roma: Son demasiadas conjeturas, y esta es una investigación de la Justicia.

Noticias: Vuelvo al audio y a la posibilidad de que hubiera estado armado. Usted nunca habló en público usando las palabras que salen en clip. ¿Cómo se podría haber armado?

Roma: Estamos preparando la respuesta legal, las causas van a pie de tortuga y la política a otra velocidad. Además, nunca recibí las fichas ni las afiliaciones: yo era el candidato y las cuestiones administrativas no las manejé de forma directa. Es como que me digas que Esteban Bullrich estaba atrás de todo, o estás hablando con la gente o estás manejando la campaña. ¿Creés que todos los afiliados que tiene el peronismo, que tiene una enormidad, son reales? Si vamos a hablar blanco sobre negro… el sistema de financiamiento de los partidos políticos es malo, creo que ningún partido puede demostrar los ingresos de campaña.

Noticias: ¿Ni siquiera el PRO?

Roma: Dije ninguno.

Noticias: Se evidenció en Buenos Aires.

Roma: Creo que ningún partido puede demostrar los ingresos de campaña, pero nosotros no tuvimos un problema económico en Tierra del Fuego, sino que hubo un debate acerca de los avales, que son cuestiones más de la interna que de otra cosa. Ha pasado siempre en Tierra del Fuego. Esta misma gobernadora, Bertone, tuvo un escándalo donde murió su pareja y, en forma sospechosa, la grabaron desnuda hablando de que era un hijo de su madre el anterior gobernador. Tierra del Fuego es un lugar interesante para analizar las miserias humanas, y los vicios de la política y de todos.

Noticias: ¿No es más grave el tema del financiamiento en el caso de Cambiemos, que se suponía que venía a cambiar la matriz de la política?

Roma: No sé si es más grave. La política tiene dos frases: una agonal y otra arquitectónica, la agonal es llegar al poder y para llegar al poder muchas veces se valen de artilugios como proponer cosas que no saben si las van a cumplir, y lo hacen por una cuestión de ambición de poder.

El diputado no lo sabe, pero acaba de repetir, en el cierre de la entrevista, una frase del filósofo florentino Nicolás Maquiavelo que aparece en el audio que lleva su voz y que él niega. “La política tiene dos etapas: una arquitectónica y otra es la lucha por el poder, el escenario donde vale todo. No creas que el PRO es el partido de la gran democracia”.