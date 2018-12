Echaron a Noriega de Radio Nacional y su compañera se enteró por Twitter

La grilla del 2019 en Radio Nacional ya tiene a su primer baja definida. Ayer Gustavo Noriega, famoso locutor y crítico cultural, comunicó que su programa “Resaltadores” ya no continuará en la emisora estatal. No sólo eso: su compañera, la reconocida periodista Luciana Vázquez, se enteró de la decisión por Twitter. Insólito.

“Resaltadores”, que ayer hizo su última emisión -al menos en Radio Nacional-, era un programa “sobre libros”, en el que solían recibir a escritores y personalidades del mundo de la cultura. Pero a Noriega y a Velázquez les comunicaron, horas antes de salir al aire, que el programa que estaban por realizar era el último, lo que provocó el enojo de la periodista.

“Me acabo de enterar por tuiter. Parece que una mujer conductora no merece ser notificada personalmente de que se queda sin un trabajo. Muy serio este doble estándar”, dijo Velázquez, y arrobó a Ana Gerschenson, la directora de Radio Nacional, y a Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Hasta el momento ninguno de los dos emitió palabra sobre el tema.

Me acaban de anunciar que #Resaltadores en @NacionalAM870 no sigue en 2019. La verdad es que lo lamento mucho, lo disfrutamos mucho con @vazquezluciana. No entiendo la razón.

— Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) December 17, 2018