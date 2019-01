Eduardo Duhalde: “Tenemos que ir hacia una coalición”

El ex presidente trabaja para que Roberto Lavagna sea candidato. Consejos desde Brasil.

Por Carlos Claá

Se autoproclama como el primero en pedirle a Roberto Lavagna que fuera candidato. El ex presidente Eduardo Duhalde buscó unir al peronismo con los dirigentes que había y cuando vio que la tarea era titánica cambió de rumbo: buscar a un candidato de afuera y lograr que todos se encolumnen detrás. En eso anda. Desde Brasil, donde pasa sus vacaciones, habló con esta revista.

Entre pileta y pileta de nado, donde hace la recuperación de una operación que tuvieron que hacerle tras una caída, y excusándose de las tres parejas que lo acompañan en el paseo, Duhalde se hace tiempo para dialogar.

“Yo escribí hace unos años un artículo donde lo decía: tienen que escuchar a Lavagna. Yo me reúno siempre con Roberto. Lo admiro porque es muy capaz. En el 2002 no nos pusimos de acuerdo, pero es un patriota”, dice Duhalde.

(Leer también: ¿La foto de la fórmula? Reunión secreta entre Lavagna y Pichetto en Cariló)

En ese sentido, agrega: “Ni secretaria tiene en su oficina, imaginate la honestidad del hombre. Vamos a ver si quiere ser candidato, pero no puede ser de cualquier manera, tenemos que ir hacia una coalición como hice yo con Alfonsín“, asegura.

Noticias: Pero ahora la grieta es mayor a la de su época.

Duhalde: La grieta es televisiva. Hay que tender puentes y a mí las proscripciones no me gustan. Hay que dejar de pelearse y armar cosas simples. Me da vergüenza decirlo, pero salir de la crisis es fácil. Es así.

(Leer también: ¿Qué opinan los empresarios de una eventual vuelta de Cristina Kirchner al poder?)

Noticias: ¿Usted va a trabajar por la candidatura de Lavagna?

Duhalde: Sí. Voy a trabajar para que Lavagna sea candidato y para lograr una coalición. Estoy hablando con todos los sectores: el socialismo, la izquierda y demás. Y vamos avanzando: estoy seguro de que se va a dar.