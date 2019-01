Reina Reech: “Las mujeres tienen que hablar”

Su fin de año no fue uno más: a raíz del movimiento argentino #MeToo, Reina Reech contó en su cuenta de Instagram que su padrastro quiso abusar de ella cuando tenía trece años. “Cuesta escribirlo, me inunda una profunda angustia, entiendo a cada mujer que calla, no sé si esta es la forma de liberar el dolor, el miedo que sentí en ese momento, pero basta de callar, basta de pensar compasivamente en mi agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados”, fueron algunas de sus palabras.

Semanas después, la actriz recibió a NOTICIAS y expresó su alivio por haber hablado del momento más traumático de su vida.

El verano la encuentra instalada en Mar del Plata, al frente de “El show de la menopausia” (junto a Marta González, Claribel Medina, Ernestina Pais y María Valenzuela), con funciones en el Teatro Carreras de la ciudad balnearia y en la Costa Atlántica.

Noticias: ¿Por qué decidió contar su abuso, luego de 47 años?

Reina Reech: Después de ver la conferencia de prensa de Thelma Fardin, me agarró un nudo en la garganta. Después vi a Mery del Cerro contando que soportó un abuso de chica y la angustia fue enorme. Entonces escribí en Instagram. Algunas cosas permanecen, aunque creamos que no. Tengo muchos años de terapia, creí que era un tema superado.

Noticias: Antes de exponer el caso públicamente, ¿lo consultó con sus hijos?

Reech: Sí. Contarlo me daba más dolor por mi familia que por mí. Cuando ellos me dieron el visto bueno, lo publiqué. Con el correr de los días, empecé a estar mejor. En los comentarios del posteo, el 90% de las mujeres me decía que había sufrido abusos, sobre todo de familiares. Celebro y apoyo que la voz de la mujer hoy se escuche y que el hombre entienda que cuando una dice “No”, aunque sea tu novia o tu esposa, es “No”. Hay una frase que me encanta: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”.

Noticias: Hay situaciones que no se cuestionaban hasta hace un par de años.

Reech: Lo que está pasando es una revolución femenina importante. Hay que reeducar. Que la mujer se atreva a hablar, a no callar y a cambiar el paradigma, es muy bueno para nuestra sociedad. Es un gran momento para celebrar y para dar apoyo a todas las mujeres que en su seno familiar y vincular siguen sufriendo. Pero tienen que atreverse a hablar. Y la Justicia y la policía tienen que tener más responsabilidad.

Noticias: Recién comentó que la conferencia de Thelma Fardin la movilizó mucho, ¿trabajó con Juan Darthés?

Reech: Sí, hace muchos años, cuando él recién arrancaba. Era una novela con Carlín Calvo que se llamaba “Solo un hombre”, en 1985. Después lo traté en eventos sociales, siempre estaba con su mujer y su familia. Me parecía imposible pensar algo así de él. Pero le creo a Thelma, les creo a Calu Rivero y a todas las mujeres que se han quejado del acoso y el abuso de su parte. Hay mucha gente así, lobos con piel de cordero, que los ves tan inocentes pero que pueden ser el peor monstruo.

Noticias: ¿Cómo se lleva con el paso del tiempo, con la necesidad de mantenerse y el mandato de lucir siempre divina?

Reech: Pasa por lo interior. Hubo un cambio en mi vida desde el verano pasado, cuando cumplí 60. Tiene que ver con vivir con más libertad, sobre todo en mi trabajo, haber vuelto a las tablas como actriz y salir del lugar de autora o directora. Desde el año pasado sentí esa libertad también con mis hijos: Juana (30) está grande, tiene un hijo, Bautista (22) también es un hombre y yo puedo darme el lujo de venirme tres meses a la costa a trabajar de lo que me gusta.

Noticias: ¿Cómo ve la carrera de sus hijos en el showbiz?

Reech: A Juana la maternidad la resignificó. Además de su trabajo como actriz, tiene una empresa llamada “Mammaminas”, donde habla de lactancia y maternidad. Y Bautista está por hacer una serie para Netflix y ya debutó en cine en la película “Solo el amor”.

Noticias: ¿Cómo tomó que Juana haya tenido a Toribio por un tratamiento de inseminación artificial?

Reech: Cuando ella hablaba de querer encararlo de esa forma, lo tomaba como que era una fantasía de ella. Pero el día que me dijo “Estoy embarazada” fue una sorpresa. Lo primero que le dije fue “es varón”, tuve la intuición maternal (risas). “Toro”, como le decimos, es una bendición. A ella la veo más plena y feliz que nunca.

Noticias: ¿Y cómo vivió ese mito que corrió durante años que sostenía que Juana no era hija de Nicolás Repetto, sino de Ricardo Darín?

Reech: Ella fue la primera que me lo dijo. El novio de Juana de aquel momento le mostró un blog donde hablaban de eso. Lo primero que le dije fue: “Hacete un ADN con tu papá”. Pero tanto ella como Nico se negaron, dijeron que no tenían dudas. Pero a mí siempre me quedó esa espinita de que se hagan el ADN. Ojo, para mí tampoco fue una duda, fui novia de Ricardo Darín cuando tenía 17 años y a Juana la tuve a los 30.

Noticias: Hablando de Nicolás Repetto, ¿cuál es su vínculo con él? Fue muy criticado por algunos comentarios que hizo en el noticiero de Telefe.

Reech: No hablamos de eso. Hablamos de nuestro nieto “Toro” y de la familia. Nos reunimos en los cumpleaños. Pero nunca le criticaría un comentario, que tal vez tiene que ver con esa vieja cultura masculina que hoy todas las mujeres queremos “reeducar”.

Noticias: Y en el plano profesional, ¿qué pasó con el revival de “Colores”?

Reech: Fue algo lindo, sacamos un disco cantado por mis hijos e hicimos una temporada muy buena en el Teatro La Plaza, pero para que continuara hacía falta meter el programa en la tele y no se dio. La inversión era grande. “Colores” era un programa con una gran superproducción y no podíamos ir a menos. Hoy es muy difícil hacer algo así. Nadie se atreve a apostar.

Noticias: Usted sí apuesta por nuevos proyectos. Este año abrirá un espacio artístico.

Reech: Sí, estoy por abrir un nuevo espacio de arte que va a tener teatro independiente, club de canto, entrenamiento para bailarines. Se va a llamar 15/30 Street y lo va a dirigir Tati Saavedra, una egresada de mi escuela que es una capa.

Noticias: No le pegó la crisis…

Reech: Sí, obvio, pero no fue de este último tiempo. Hubo una bajada de gente en los últimos años que la sentí. Pero mi escuela siempre fue líder y por eso me atrevo a abrir este nuevo emprendimiento en un lugar divino, en pleno corazón de Palermo.

Noticias: Es una ferviente seguidora de la disciplina Kabbalah, ¿desde cuándo y por qué?

Reech: Soy una estudiante de la Kabbalah. Creo que uno es un poco alquimia de su padre y su madre. Mi papá era espiritualista y mi mamá, una gran artista. De él heredé esa curiosidad por el conocimiento de uno mismo, por encontrar el centro, ese lugar donde todo está bien. De muy jovencita estudié de todo, diferentes culturas y religiones. Y en la Kabbalah encontré una fuente de sabiduría enorme y de bienestar.

Noticias: El año pasado viajó con un grupo numeroso de estudiantes a Israel. ¿Cómo fue la experiencia?

Reech: Maravillosa. Hice un viaje con 93 compañeros de todo el mundo, todos estudiantes de Kabbalah aplicada. Fue mi primera vez en Israel, la cuna de las tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo e Islam. Mi maestro, Javier Wolcoff, tiene liberado su Facebook y su Instagram y todas las clases que dio en los últimos 20 años están gratis en el sitio kaplicada.com.ar. para los que quieren ampliar su horizonte espiritual.

Noticias: ¿Qué le da la Kabbalah para mejorar su vida interior?

Reech: Te da herramientas para lo cotidiano. Los maestros dicen que es muy fácil encontrar la paz en la montaña respirando profundo. Pero la paz y el eje uno lo tiene que encontrar en el medio del caos. Kabbalah quiere decir “recibir”. Y en este caso es recibir el conocimiento. En mi Instagram paralelo (@reiniciarte_) comparto y escribo todo lo que estudié, no sólo del Kabbalah, sino también del hinduismo y la sabiduría andina.

