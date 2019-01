Ángela Torres: “No soy tan impulsiva como antes”

El año pasado no fue uno más para Ángela Torres: además de obtener una gran popularidad gracias a su protagónico en la tira “Simona”, le tocó trabajar allí junto a Juan Darthés, antes de la denuncia pública y judicial que realizó Thelma Fardín en diciembre. Las grabaciones en Pol-ka tuvieron un clima extraño, ya que el actor había sido acusado por acoso por su compañera en la novela “Dulce amor”, Calu Rivero, y por las actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. En ese contexto, El Trece decidió que Darthés permaneciera en el papel protagónico. “Era muy incómodo”, reveló Ángela. “Después él se dio cuenta de la postura que teníamos las mujeres del grupo de trabajo y sólo venía, grababa y se iba”.

Hija del músico Marcelo Torres (hermano de Diego) y de la actriz Gloria Carrá, comenzó a trabajar desde muy chica: justamente su primera participación en televisión fue en 2008 en la serie “Patito feo”, protagonizada por el propio Darthés y donde ocurrió el episodio que denunció Fardín. Uno de los puntos de mayor exposición fue el “Bailando” de Marcelo Tinelli, en 2016. Antes se había probado como cantante en “Tu cara me suena” para luego lanzarse de lleno en el Personal Fest, donde presentó su tema, “La vida rosa”, que está cerca de las 10 millones de reproducciones en YouTube.

Este año, la música será su prioridad: prepara el lanzamiento de su primer disco solista, con canciones propias. Días atrás, realizó su debut en vivo desde la arena de Mar del Plata, donde cantó para una multitud en la primera jornada del festival AcercArte de verano, organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia. Con más de 2.700.000 seguidores en Instagram, la adolescente pisó el escenario con amigos como Agustín Casanova, Dakillah y Mery Granados. En la previa, habló con NOTICIAS sobre su personalidad, su familia, el colectivo Actrices Argentinas y su visión del país.

(Leer también: Actrices argentinas: la historia de un grupo que cambió todo)

Noticias: Actúa y canta. ¿En dónde se siente más cómoda?

Ángela Torres: La verdad es que me gusta hacer las dos cosas. Siempre trabajé mucho más como actriz pero este año me voy a dedicar a la música ciento por ciento. Ya estoy preparando mi disco y estoy entusiasmada. Vamos a ver qué pasa, es algo nuevo. Tal vez cuando tenga muchos shows encima, voy a poder responder sobre qué me identifica más.

Noticias: ¿El disco saldrá este año?

Torres: Sí, espero sacarlo en junio o tal vez antes. Estoy con muchas expectativas. El estilo va a ser pop y las canciones serán propias.

Noticias: Entonces este año no la veremos actuar.

Torres: Así es, no voy a actuar. Voy a dejarlo este año porque la música requiere de todo mi ser, así que voy a estar trabajando duro en esto.

(Leer también: Música: boom de singles)

Noticias: Hay una nueva camada de actrices que también cantan y bailan. ¿Se identifica con alguna?

Torres: Suelo admirar distintas cosas de cada artista, está bueno observar y aprender de los demás. Hay mucho talento en nuestro país. De afuera soy muy fanática de Ariana Grande, la sigo desde muy chiquita y me parece una artista del carajo.

Noticias: Trabajó con Juan Darthés en “Simona” el año pasado. Dijo que la situación fue rara e incómoda. ¿En retrospectiva, cómo lo vivió?

Torres: No me tomo el tema como algo personal porque hay cosas más importantes, como la acusación de Thelma Fardín. Ya lo dije en su momento, fue incómodo, pero no hay que desviar el tema a lo que fue para mí trabajar con él. Eso fue algo menor.

(Leer también: El oscuro exilio de Juan Darthés y su familia en Brasil)

Noticias: ¿Estuvo presente el día de la conferencia de prensa de Thelma Fardín?

Torres: Sí, estuve acompañando, me parecía que estaba bueno que quedara en claro mi postura, una vez que el programa terminó. Lo importante acá es lo que estamos denunciando. Creo que la Justicia, de una vez por todas, tiene que ser ‘justa’ con nosotras, las mujeres.

Noticias: Es una clara defensora de la despenalización del aborto. ¿Cómo vivió este tema el año pasado, que no pudo hacerse ley?

Torres: Tengo mucha fe de que va a ser ley. Este año vamos a luchar mucho para que suceda, y si no sucede, vamos a seguir luchando. Pero estoy convencida de que va a salir. Creo que es algo muy básico: hay mujeres que se están muriendo, que están en otras condiciones y no tienen plata para pagar un aborto clandestino. Hasta ellas mismas se hacen sus abortos o van a lugares que son tristísimos y horribles.

(Leer también: Lali Espósito: “Hablar del aborto legal es una victoria”)

Noticias: Se refleja en su vestimenta, se puso el tema al hombro.

Torres: Hablo en nombre de ellas porque no salen en los medios contando las experiencias terribles que vivieron. Y hablo de las que pudieron salir vivas, porque muchas mueren en los intentos. Es nuestro cuerpo y nosotras tenemos que poder decidir qué hacer. Es momento de decir basta. Y será ley.

Noticias: ¿Algunos de estos temas van a estar presentes en las letras de sus canciones?

Torres: Estaría bueno. Voy a componer las letras. Estoy recontra enfocada en lo que tengo para decir, las letras son lo más importante para mí.

Noticias: ¿Qué tópicos piensa tratar?

Torres: Un montón de cosas: amor, mi propia vida y claro que me encantaría hacerles una canción a las mujeres, pero estoy intentando buscarla, no me cae la inspiración del cielo.

Noticias: ¿Le molesta que critiquen al colectivo de Actrices Argentinas por ser kirchneristas?

Torres: Sí, me molesta. No hay que desviar la lucha de las mujeres con algo político. Lo que estamos diciendo es muy claro: estamos cansadas de las injusticias, nos están violando y matando. No queremos que eso suceda más. Después lo político y lo que cada una pueda pensar, hay que diferenciarlo. No hay que tapar lo que estamos proponiendo con excusas para desviar el tema. Lo que estamos diciendo va mucho más allá de eso.

Noticias: ¿Cómo toma el hecho de que otras mujeres están en contra de los derechos que usted y sus compañeras plantean?

Torres: No es lo importante. Estoy luchando por una causa. Después, lo que pase alrededor es otra cosa. Somos un mundo de personas con opiniones y vidas distintas. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Hay que empezar a respetarnos, que no haya tanto odio y entender que cada uno puede pensar distinto. Mi postura es que no hay que bardear ni decirle cosas malas al que piensa distinto.

(Leer también: Pensamiento único: el enemigo oculto del feminismo)

Noticias: Es nieta de Lolita Torres, sobrina de Diego y su madre es Gloria Carrá. ¿Le pesa el apellido?

Torres: No, para nada, es un orgullo. Tengo una familia muy talentosa y un respaldo muy grande de parte de ellos. Estoy agradecida por eso.

Noticias: Con su madre tuvieron varios encontronazos. ¿Cómo está hoy la relación?

Torres: Me llevo muy bien con ella. Hemos tenido nuestros malos momentos, pero ahora vivo sola y pudimos reencontrarnos desde un lugar sano.

Noticias: Con la ex pareja de su mamá, Luciano Cáceres, dijo que no se llevaba bien. ¿Por qué?

Torres: Sí. No nos llevábamos bien, es la verdad. Tengo carácter, pero él tiene un carácter más fuerte que el mío (risas). Pero bueno, así son las familias de artistas…

Noticias: Es impulsiva, no se calla nada y tiene mucha personalidad. ¿Ser así le trajo problemas?

Torres: Sí, obvio. Igual, de a poco, lo voy domando. No soy tan impulsiva como antes. Soy sincera y actúo frente a las cosas que siento y creo, pero voy aprendiendo, creciendo y evolucionando de mis impulsos, haciéndole caso a algunos y a otros no. Tampoco quiero ir recordando todos los problemas que tuve (risas).

(Leer también: Los millennials: generación instantánea)

Noticias: Suele cambiar mucho su look. A veces la vemos más prolija y pop y en otras ocasiones más alternativa, con rastas o pelos de colores. ¿Por qué?

Torres: Porque soy un montón de cosas. En general, lo que uno se pone identifica a la persona. Hay días que me siento de una manera y otros días me siento de otra. Me pongo lo que me hace sentir cómoda en ese momento. Cuando uno va creciendo, también va cambiando los estilos. Pero lo que más me representa es el pijama y unas pantuflas. O estar descalza.

Noticias: Y en su vida privada, ¿está de novia, soltera?

Torres: Estoy muy bien… Esa es la única respuesta que puedo dar (risas).

Noticias: ¿Qué visión tiene del país?

Torres: El país está muy mal, la gente se está muriendo de hambre. De a poco me voy metiendo en lo que es la política. De chica no estuve tan influida ni presté tanta atención. Pero el año pasado, con todo este movimiento feminista, se me despertaron un montón de cosas que antes no me ponía a pensar. Conciencia, que le dicen. Y me empecé a interesar por el país, por los derechos de cada uno y por las cosas que deberían cambiar. Pero todavía no sé a quién voy a votar.

Alexis Socco

(Desde Mar del Plata)

@detectivesco