Autores cool: un salto a la tv

Por Delfina Tremouilleres

Desde su estreno en marzo, “Argentina, tierra de amor y venganza” fue noticia más de una vez por alcanzar picos de rating. Esta semana rompió sus propios moldes y llegó a los 16.2, ganándole a “Showmatch” (El Trece), “Quién quiere ser millonario” (Telefe), “Lazos de sangre” (Telefe) y la novela turca “Mi vida eres tú” (Telefe).

Es que detrás de la fórmula del culebrón clásico se esconden cuatro cabezas que fusionan la literatura de nicho con la masividad de la televisión. Josefina Licitra, escritora referente de la crónica, y Valeria Groisman, directora de cine que se formó en talleres de escritura de Selva Almada y Julián López, se acoplaron al equipo principal conformado por Leandro Calderone y Carolina Aguirre, clásicos guionistas de telenovelas que también coquetean con la narrativa literaria. NOTICIAS dialogó con los cuatro autores.

“Para esta novela sentíamos que necesitábamos escritores, y queríamos que fueran mujeres. Nos pareció que esa era la pluma que necesitábamos: algo más de la literatura que le diera hondura a la TV”, explica Calderone.

De la crónica al prime time. Narradora de historias que por su escritura calan en quien las lee, Licitra se animó a probar otro lenguaje y, por primera vez, entró en el mundo audiovisual. “A mí me gusta escribir. No tengo otra marca personal. El trabajo en una tira diaria es lo contrario a lo que hice toda mi vida porque la escritura suele ser una instancia muy solitaria y en este caso se trata de un trabajo que no existe por fuera de los signos de una cooperación”, señala Licitra.

Vestuarios y locaciones de época, la trata de personas como hilo conductor de la historia, y figuras con peso en la TV argentina son ejes esenciales para entender el éxito de esta tira. Pero el condimento que hace que se destaque es el cuidado del guión, herencia del universo literario. “Que Josefina y yo vengamos de otra extracción es un aporte interesante porque no tenemos los prejuicios de cómo debe ser una telenovela”, analiza Groisman.

Los autores. Socios, y con una larga trayectoria en la creación de éxitos televisivos, Carolina Aguirre y Leandro Calderone también despuntan su lado más literario. Él decidió alternar su trabajo entre tiras para poder dedicarse a la escritura. Ella surgió de ese ámbito.

“Yo trato siempre de escribir mis historias y de meter mis temas en lo que escribo. Siempre, es mi punto de vista”, señala Aguirre. Juntos, encontraron la receta para hacer que, aún en tiempos “on demand”, los espectadores consuman una novela de broadcasting.