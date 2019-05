Josefina Scaglione: “Haber estado en Broadway no fue detonante de nada”

Su biografía podría inspirar una película: una joven talentosa que, al término de la escuela secundaria, deja su ciudad (Rosario) con la intención de hacer carrera en la gran urbe (Buenos Aires) y a los 21 años encabeza el musical “Amor sin barreras” en Broadway, gana premios, es nominada a los Premios Tony y trabaja cuatro años en Nueva York. Hasta que se enfrenta a preguntas que los mortales esquivan: quién soy, qué quiero, adónde voy. Entonces, la que tocó el cielo, decide volver al suelo y enraizarse. Hoy Josefina Scaglione protagoniza “Camarera” (Metropolitan Sura), musical que le permite hablar de la lucha de las mujeres por sus derechos. Lo cuenta ella, una a la que la gloria le quedó chica.

Noticias: Lo que para el afuera es el éxito, puede ser distinto internamente, ¿cierto?

Josefina Scaglione: Exacto. Lo disfrutaba pero estaba en un lugar acotado de mí misma, no pudiendo estar plena. Siento que con el tiempo, si hacés el trabajo que te lo permite, desarrollás la capacidad de habitar un poco lo que elegís vivir. Era chica, todo eso era demasiado para que, además, pudiera disfrutarlo. Enraizarse en uno mismo es difícil y suena idealista, pero no es inalcanzable si uno está dispuesto a embarrarse. Me pasó eso, el meter las manos en el propio barro y moldear eso que creés que querés.

Noticias: ¿Eso que creía que quería fue cambiando?

Scaglione: Absolutamente. Leo bastante filosofía y Heráclito habla de no poder bañarse dos veces en el mismo río, el cambio es permanente y mientras lo digo lo voy entendiendo. Abrazar mi mutación me ayudó y me ayuda, porque sigo el proceso de estar lo más limpia posible de toda interferencia mental, que puede ser la opinión de los demás, los mandatos, mis propias expectativas.

Noticias: Al decidir volver a la Argentina, ¿se sintió defraudada?Scaglione: Totalmente. Tuve una crisis gigante. Después entendí que me hubiera defraudado si no me hubiera escuchado, pero me angustiaba mucho la contradicción.

Noticias: ¿Qué concepto tiene ahora del éxito?

Scaglione: Mi éxito tiene que ver con lo genuino en cada paso. Es exitoso lo que decida hacer desde la autenticidad pura, cuando estoy convencida de lo que estoy haciendo. Me pasa con este proyecto.

Noticias: ¿Qué le trae “Camarera”?

Scaglione: La oportunidad de ser la protagonista de una historia que hoy es latente porque hablamos de violencia de género, de la posibilidad del aborto. Tiene que ver con la coyuntura, estamos latiendo los derechos de las mujeres.

Noticias: Está involucrada, milita la cuestión.

Scaglione: Estoy muy involucrada. Las mujeres empezamos a hacernos cargo de lo que elegimos y de lo que no, ya no queremos la desigualdad que venimos soportando sistemáticamente. Esa desigualdad se me hizo evidente a partir del acoso callejero. Nunca pude quedarme callada porque sentía que si no, era cómplice. Ante una guarangada, reacciono y lo expongo: “¡Podés ser mi abuelo, por qué no te callás!”, por ejemplo. Ante eso, me han dicho “tortillera”, como si ser homosexual fuera un insulto y como si no recibo su acoso, no me gustaran los hombres.

Noticias: Después de volver al país, hizo “Drácula” (2016) y no volvió a hacer musicales hasta “Camarera”. ¿Fue una estrategia para cuidarse del rótulo?

Scaglione: Fue una decisión deliberada que tomé corriendo el riesgo de decir que no en un momento en el cual es difícil decir que no.

Noticias: Es cantautora, ¿qué quiere contar en sus letras? ¿Está grabando un disco con Mariano Otero?

Scaglione: Empezamos el año pasado, después estuve grabando tele y los tiempos… La idea es subirlos como simples a Spotify para darle un marco. Estoy saliendo a tocar sola, con la viola, en un nivel íntimo, me estoy dando el tiempo a que eso decante.

Noticias: Defiende su libertad y autonomía, difícil en un contexto desfavorable como el actual.

Scaglione: Sí, es como me criaron, si hay algo que hice es hacer lo que quise. Tuve padres que me respetaron y que me acompañaron de la mejor manera que pudieron. También ellos son curiosos porque mi padre es médico cirujano pero dejó la medicina y compró una fábrica de cilindros en quiebra y la levantó de las cenizas. Después volvió a la medicina y ahora volvió a la fábrica (risas). Y mi mamá, dentista, se sube al barco de él.

Noticias: Contó que al volver a Buenos Aires, las puertas no estaban tan abiertas.

Scaglione: No es que no tenía trabajo, pero tampoco haber estado en Broadway fue detonante de nada, seguí haciendo el camino.

Noticias: ¿El talento en la Argentina no se valora?

Scaglione: Es difícil responder eso, siento que la calidad no es el eje en todo. Pero independiente de eso, logré entender que lo que haga siempre va a estar al cien por ciento de mi capacidad.

Noticias: Tocó el techo a los 20, ¿cuáles son sus objetivos a los 30?

Scaglione: Hacer este musical es un placer. Para más entrado el año, me llamó Alfredo Arias para un proyecto en el San Martín. Y para fin de año, pienso terminar de escribir algo propio, donde el motor son mis canciones pero no es un musical ni un unipersonal, está en proceso. Me está ayudando Sebastián Irigo que, además de mi novio, es un gran dramaturgo y director.

Noticias: Formaron un dúo dinámico.

Scaglione: Formamos un dúo hermoso porque él me baja a tierra, me ordena. También hace música, es un hombre con un universo amplio y hermoso, es un gran compañero. En casa, tenemos cada uno su estudiecito, somos ermitaños dentro de casa, solitarios; nos gusta la compañía y los amigos, pero los momentos de soledad son fundamentales para lo creativo, para bajar.

Noticias: Es necesario el silencio del afuera.

Scaglione: Sí, escucharse a uno mismo es fundamental, no desde el egoísmo de yo, yo, yo, al contrario, es “qué me está pasando”.

Noticias: Está bastardeado eso de encontrarse a sí mismo, ¿no?

Scaglione: Sí, trillado. Todo se trilla en un toque, la palabra empoderamiento se me trilla en un segundo. Pero en parte celebro que se trillen porque significa que está pululando. También es tratar de no juzgar eso, de entender que cada uno tiene la profundidad que puede, nadie tiene la verdad absoluta, aquí estamos todos tratando de entender.

