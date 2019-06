Rolling Thunder Review-A Bob Dylan’s Story

Por Leonardo D’Espósito

***** Primero: esta película no es sólo para devotos de Bob Dylan. Puede no gustarle su música o su voz nasal, e igualmente disfrutar del asunto. Segundo: ya no es hora de sorprenderse con las habilidades de Scorsese para el documental: no sólo hizo varias joyas sobre el rock (The Last Waltz, Shine a Light) sino el film definitivo sobre Dylan, No direction home.

Aquí además muestra que es, un poco como Bob, también un farsante que goza del juego de la mentira al que llamamos arte. Porque Rolling Thunder es, sí, un documental sobre la gira de Dylan de 1975-76. Sí es un conjunto de registros extraordinarios (el de la muy joven Patti Smith es sensacional) de esos tiempos y sí muestra el arte teatral e interpretativo de Dylan en plena escena.

Pero es también una ficción, con momentos puramente inventados, actores que hacen de personajes que no existieron nunca, bromas dentro de bromas de las que sacan la verdad a través de la máscara. Una joya cinematográfica de esas que hoy sólo pueden encontrarse al margen de los cines.

(EE.UU., 2019) Documental. Dirección: Martin Scorsese. Con Bob Dylan. Netflix.