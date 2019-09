Danilo Astori, ministro de Economía de Uruguay: vecinos asustados

Por Maximiliano Sardi

Como en Argentina, el 27 de octubre Uruguay tendrá elecciones presidenciales y parlamentarias. Y si ninguno de los candidatos reúne el 50 por ciento de los votos, habrá ballotage. Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, está nuevamente en carrera por el despacho en el Palacio Estevez: tuvo el 41% de los votos en los comicios de julio. Daniel Martínez es el candidato del oficialista Frente Amplio (23%), y Ernesto Talvi del Partido Colorado (16%), la tercera via que crece en las encuentas de las últimas semanas.

Con la campaña cruzada por la economía -también como en Argentina-, Lacalle Pou le apunta al gobierno de Tabaré Vázquez (que enviudó hace veinte días y esta semana anunció que debe tratarse de un nódulo maligno en su pulmón derecho) y a su ministro de Economía, Danilo Astori, ex Vicepresidente de Pepe Mujíca y referente económico uruguayo de la última década. “Con Lacalle tenemos visiones muy diferentes, pertenecemos a partidos distintos pero sobre todo, tenemos una mirada distinta sobre el país y la economía”, marca Astori a NOTICIAS.

“Uruguay tiene una elección que yo califico como muy competitiva. Pero gane quien gane, hay temas que va a haber que abordar. Uno es el sistema de seguridad social que debemos reformar. Y también es importante el tema de las nuevas tecnologías y la economía digital”, sigue el ministro de Economía uruguayo.

“Otro de los grandes desafíos para el próximo gobierno será la reforma laboral. Está planteado.El trabajo está en discusión en el mundo. Pero Uruguay tiene mecanismos de negociación laboral que nosotros valoramos y apreciamos mucho. Los trabajadores organizados, los colectivos de empresarios y el estado negocian permanentemente condiciones. Y esas negociaciones han tenido resultados coherentes, tratando siempre de ayudar a los más débiles”, detalla Astori, preocupado por la incidencia de la crisis argentina en su país.

“El principal rubro de exportación de Uruguay son los servicios de turismo recreativo, y el principal cliente de ese rubro es Argentina. Ya hace un par de años que la crisis está golpeando. De cifras muy altas como unos 4 millones de visitantes y 2500 millones de dólares de ingreso, el primer impacto fue bajar un 30 por ciento. Ahora la caída se ha amortiguado”, evidencia.

Pero en Uruguay preocupa la actual crisis económica y financiera local. Y lo que puede suceder hasta octubre. “Le voy a pedir disculpas pero no puedo opinar, no debo hacerlo, es una injerencia indebida. En Uruguay valoramos la no injerencia de otros países también. Pero nos preocupa, por la relación de comercio que tenemos con Argentina”, insiste el ministro cuando se le pregunta por el eventual cambio de signo político y como influye en la relación bilateral y la economía. “Estamos ante una primera reacción de un fenómeno que fue muy importante. Aguardemos a ver cómo se van acomodando las cosas”, desarrolla después sobre el turbulento clima económico.

Mercosur. El ministro festeja en contrapartida el reciente acuerdo UE-Mercosur. “Después de 25 años logramos lo que a veces creímos que era imposible. Y es un acuerdo con Europa. Que le hace bien por donde se lo mire a los cuatro países del Mercosur y a los cuatro en conjunto. Disminuye la carga arancelaria y fortalece al Mercosur como bloque. Se hace más rico y más presente en el mundo. Formulo mi esperanza de que los países integrantes del bloque sigan militando por su unidad. El acuerdo con la UE está firmado pero va a llevar un tiempo ponerlo en práctica. Dos o tres año por lo menos con una participación fundamental que son los parlamentos”, marca Astori atento a la posición de Jair Bolsonaro sobre la unidad del bloque.

“Estoy muy preocupado. Para Uruguay es imprescindible, porque tenemos una economía pequeña, abierta al mundo. Y no puede lanzar uno al mundo solo, tiene que lanzarse desde una plataforma. Y que mejor esquema que con los vecinos. Juntos somos una economía potencialmente muy potente”, insiste.

Si el bloque no se rompe se podrá pensar en otros acuerdos con Estados Unidos (Brasil ha coqueteado de hacerlo de manera bilateral) o China (como empuja Uruguay). “Por ahora estamos concentrados en la puesta en marcha del tratado con Europa. Con Estados Unidos yo propuse un acuerdo de inversiones y terminó siendo un TIFA (Ndr: Trade and Investment Framework Agreement). Y nos dio un resultado bárbaro porque entró la carne bovina con hueso, los cítricos, los arándanos. Uruguay tuvo resultados magníficos. Y agregamos cada vez más cosas”, apunta el ministro.

“Con China no estamos listos para un acuerdo de libre comercio, pero tenemos uno de complementación estratégica, mucho más que un tratado de inversión. La voluntad uruguaya es esa, pero si no es con todos, con el bloque en conjunto, no creo que suceda. China no va a dejar de tener en cuanta la voluntad de Brasil y Argentina”, marca Astori.

“En Uruguay hay una suerte de convergencia de opiniones favorables hacia el Mercosur y celebrar como positivo el acuerdo. Gane quien gane se va a navegar en esa dirección”, tranquiliza Astori.

“Si gana Martinez predominará la continuidad. El equipo de referentes económicos está integrado por mi vice ministro actual y varios jóvenes economistas que trabajan en el ministerio. La continuidad será la característica. Pero el progreso como meta. Lo que falta hacer es mucho más de lo que se ha hecho, como siempre ocurre. Nunca habremos de llegar a la meta. El día que llegamos es el primer día de nuestra derrota. Lo que queda es el rumbo”, cierra el ministro uruguayo.

Encuestas. Según la encuesta realizada la consultora, el 37% de los uruguayos votaría hoy por al Frente Amplio y su candidato Daniel Martínez. El 26% al Partido Nacional de Luis Lacalle Pou, y el 19% al Partido Colorado que encabeza Ernesto Talvi. Con estos resultados, se realizaría una segunda vuelta en noviembre: Martínez es líder en las encuestas, y el Partido Colorado y el Partido Nacional suman un 45% de la intención de voto.

Según el análisis de Eduardo Botinelli, el Frente Amplio que tenía su piso en el último trimestre de 2018 en un 34%, trepó ahora al 38%: tocó su techo en marzo cuando alcanzó un 40%. Por su parte el Partido Nacional, que se mantuvo en una intención de voto del 30% durante el 2018, bajó en febrero al 29% en marzo, creció al 32% en abril, volvió a bajar al 30% en mayo, y al día de hoy se ubica en el 26%.

En cambio el Partido Colorado que ostentaba un 16% de intención de voto hacia fines de 2018, cayó al 14% en abril, pero se recuperó en las mediciones de mayo (15%), y julio-agosto (19%), a siete puntos del escolta.