Las playas vacías del fin del verano en la obra Federico Rabinovich

En Pueblo Garzón, Barrakesh Centro Cultural presentó la muestra del fotógrafo Federico Rabinovich “Off Season: Wind Full of Space”. El artista, afincado en Nueva York, es también artista visual y un destacado realizador de cine de moda.

En las fotografías que reúne la exhibición el paisaje marítimo invernal es el protagonista, sobre todo las playas de Southampton, Nueva York. La soledad, la bruma, los contornos difuminados por el cielo gris son en verdad el punto central de esta obra más allá del sitio concreto donde fueron tomadas las imágenes. Podrían haber sido tomas de la costa de Uruguay o de Argentina con resultados similares.

“El proyecto propone una lectura poética y emocional del entorno natural y construido cuando se encuentra en su momento de mayor silencio: el fuera de temporada. Desde una mirada contemporánea, la serie busca interrogar no solo la noción de tiempo suspendido, sino también los estados interiores que emergen cuando los espacios quedan despojados de su función social habitual”, explica Dafne Cejas Galiano en la presentación de la muestra.

El conjunto fotográfico fue realizado en 2023 y 2025. Se trata de fotografías en blanco y negro, en las que se utilizó camara fija y exposición prolongada. La colección se mostró por primera vez en Artifact Gallery de Nueva York el año pasado, con curaduría de Elizabeth Biondi. Según declara el artista, las poéticas de Rinko Kawauchi, Robert Adamas y Rainer Maria Rilke fueron su fuente de inspiración.

“El título de la serie tomado de la 'Primera Elegía' de Rainer Maria Rilke actúa como clave de lectura: 'la noche, la noche, cuando el viento lleno de espacio nos desgasta la cara…' señala la tensión entre la vastedad del mundo exterior y la fragilidad de la experiencia humana”, concluye Dafne Cejas Galiano.

Puede visitarse en Espacio Automóviles, en Pueblo Garzón, hasta el fin del verano.