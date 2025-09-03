ESTILO ART en Pilar: exposición de arte digital, emergente y solidario

Del 11 al 16 de septiembre, La Aldea – Pilar se transformará en escenario de ESTILO ART, una exposición que propone vivir el arte de un modo distinto: sin barreras, abierta a todos y guiada por la sensibilidad y la emoción.

En su primera edición, bajo el lema UTOPÍA, la muestra invita a imaginar futuros posibles a través de obras que cruzan creatividad, tecnología y nuevas formas de expresión. El recorrido reúne pintura, arte digital, esculturas, fotografías intervenidas, dibujos y objetos que reflejan perspectivas diversas sobre cómo se entiende y se vive el arte en la actualidad.

Un recorrido diverso

El visitante podrá transitar por espacios curados en alianza con galerías reconocidas, museos de trayectoria y referentes del arte contemporáneo. Cada sala dialoga con la otra en un entramado de propuestas innovadoras. El arte digital tendrá un rol central, con instalaciones interactivas y la presentación de las obras premiadas en el Concurso Nacional de Arte Digital, organizado en conjunto con Arte Online y la Universidad del Salvador.

La exposición también abre un capítulo especial a las nuevas voces del ámbito local. En un pabellón dedicado a artistas emergentes de Pilar y Zona Norte, el público encontrará propuestas frescas, conectadas con el pulso del presente y con miradas que buscan interpelar desde la cercanía.

El recorrido culmina en un art shop con objetos de autor y en un espacio gastronómico pensado para compartir, hacer una pausa y prolongar la experiencia de encuentro que propone la muestra.

Arte con propósito

Más allá de su dimensión cultural, ESTILO ART es también una iniciativa solidaria impulsada por la ONG Amigos de Pilar, organización que desde 1996 trabaja para mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad. Lo recaudado en esta primera edición se destinará a financiar becas de atención odontológica infantil, consolidando un compromiso que lleva más de tres décadas.

En ESTILO ART el arte no se contempla a distancia: se vive, se toca, se pregunta y se transforma. La propuesta no busca solo exhibir, sino generar experiencias que abran la mirada y acerquen el arte al día a día de la comunidad. Una invitación a conectar con lo nuevo, a dejarse interpelar por la creatividad y a sentir que el arte está más cerca que nunca.

por R.N.