Libertad para ver

Gran iniciativa de galería Herlitzka + Faria al presentar una exhibición dedicada a Anita Payró (1897-1980), junto al libro que editó con ensayo de Georgina G. Gluzman. Relevante pionera de la abstracción en la Argentina, Payró estudió en la École Bischoffsheim de Bruselas. Al rescatar la mirada contemporánea de la artista, Gluzman señala que Payró contribuyó “a moldear el campo local de la abstracción” y fue “una pionera del cuestionamiento de las hegemonías en el arte”. La talentosa artista atravesó las artes aplicadas y las bellas artes desdibujando “las barreras entre estos dominios”.

La muestra de cámara en Herlitzka + Faria despliega 12 pinturas y documentación (catálogos, recortes de prensa, fotografías) que amplía el conocimiento de la artista. Payró transmite un universo libre y sensible, quizá cargado de sentimiento y espiritualidad a través de formas, redondeces y diagonales, líneas y colores. Esta es la primera muestra que se realiza desde 1981, cuando el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presentó “Homenaje a Anita Payró”, un año después de su muerte.

Payró vivió en varios países de Europa porque su padre era corresponsal de La Nación. En Barcelona conoció de primera mano las ideas del maestro del constructivismo Joaquín TorresGarcía, que frecuentaba su casa. Payró, ya transitaba calladamente la abstracción con formas geométricas. Al volver al país se dedicó a la enseñanza en escuelas de arte. En su casa, escuchó las ideas de Emilio Pettoruti pero no fue su discípula. Su primera individual fue en 1951 en Galería Bonino. Luego tras exhibir varias individuales, con cierto éxito comercial, integró el envío oficial de la Argentina a Venecia en 1956, y más. No obstante dos años antes de morir en 1978 reflexionó: “Nunca supe, ni me preocupé por saber, el motivo por el cual estuve fuera del reconocimiento general”. Prejuicios, no sólo era mujer sino además hija del escritor y periodista Roberto J. Payró y hermana del pintor y crítico de arte Julio E. Payró. El título de una obra llama la atención “Poder escapar”: ¿de dónde se quiere ir?