La Tierra acumula calor cada vez más rápido y 2026 cierra el cuatrienio más caliente en 177 años de registros

El ritmo al que el planeta acumula calor sigue en aumento, según la actualización del "Estado del Clima" que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) preparó para la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Entre enero y septiembre de 2026, la temperatura media global en superficie se ubicó 1,47 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900. Si se confirma la proyección, 2023, 2024, 2025 y 2026 serán los cuatro años más cálidos desde que existen mediciones, una serie que abarca 177 años.

"Detrás de los titulares y las estadísticas de este informe hay personas que perdieron a sus seres queridos, que vieron amenazada su salud, sus casas inundadas, sus cosechas perdidas", resume Celeste Saulo, meteoróloga argentina y secretaria general de la OMM. Según Saulo, el calor de los océanos bate récords por décimo año consecutivo.

Uno de los indicadores centrales del informe es el desequilibrio energético de la Tierra, es decir, la diferencia entre la energía solar que ingresa al sistema climático y la que el planeta devuelve al espacio. Cuando ese balance es positivo, el calor se acumula en océanos, atmósfera, suelos y hielos. En 2025 alcanzó su valor más alto desde que comenzaron las observaciones, en 1960, y los datos preliminares de enero a julio de 2026 sugieren un nuevo récord. Las mediciones del contenido de calor oceánico indican que ese desequilibrio crecía 0,13 vatios por metro cuadrado por década en el período 1960-2025 y 0,30 W/m² por década entre 2001 y 2025, más del doble. Las mediciones satelitales en el tope de la atmósfera arrojan 0,44 W/m² por década para el mismo período. El informe atribuye este fenómeno al aumento de los gases de efecto invernadero y a la reducción de las emisiones de aerosoles, partículas contaminantes que reflejaban parte de la radiación solar.

Más del 90 % de ese exceso de energía termina en el mar. En 2025, el contenido de calor de los primeros 2000 metros del océano fue el más alto jamás registrado y superó al de 2024 en unos 19 zettajoules. Entre 1971 y julio de 2026, el océano ganó en promedio 7 zettajoules por año; desde 2005, cuando la red de boyas Argo empezó a ofrecer una cobertura casi global, ese ritmo subió a 11. La OMM pone énfasis en destacar que se trata de un cambio irreversible en escalas de siglos a milenios, que degrada ecosistemas marinos e intensifica las tormentas tropicales.



Efecto invernadero

En 2025, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso alcanzaron máximos históricos. El CO2 llegó a 426,8 partes por millón, un 53 % más que en 1750; el metano aumentó un 167 % y el óxido nitroso, un 26 %. Las mediciones en tiempo real indican que siguen subiendo en 2026. El incremento de CO2 entre 2024 y 2025 fue de 2,8 ppm, menor que el salto récord de 3,5 ppm del año anterior. El promedio de la última década fue de 2,62 ppm anuales, y la absorción de dióxido de carbono por el océano siguió reduciendo el pH superficial del agua de mar.

El año comenzó con La Niña, que suele enfriar temporalmente el planeta entre 0,1 y 0,2 °C, pero hacia junio el Pacífico ecuatorial ya mostraba condiciones de El Niño y a fines de agosto el evento era muy intenso. La anomalía de temperatura del mar en la región Niño 3.4, la referencia para monitorear el fenómeno, pasó de 0,2 °C en marzo a 2,5 °C en agosto, y los pronósticos estacionales de la OMM anticipan que podría alcanzar 3,7 °C entre octubre y diciembre, un valor excepcional en el registro. La organización considera casi seguro que El Niño persistirá al menos hasta febrero de 2027. Como este fenómeno suele elevar la temperatura media global entre 0,1 y 0,2 °C, es probable que el valor final de 2026 supere al promedio de enero a septiembre y que el calor excepcional continúe en el verano austral.

Junio, julio y agosto de 2026 registraron el nivel medio del mar más alto desde el inicio de la altimetría satelital, en 1993. La tasa de ascenso pasó de 2,4 milímetros por año en 1993-2002 a 3,9 milímetros anuales en 2017-2026, impulsada por el derretimiento de glaciares y capas de hielo y por la expansión térmica del agua. El salto de los últimos doce meses podría deberse en parte al desplazamiento de lluvias del continente al océano en el Pacífico occidental asociado a El Niño.

Desde 2017, el nivel del mar sube más de lo que explican la suma del calentamiento oceánico superficial y el derretimiento de hielos continentales. Estudios recientes sugieren que la diferencia podría provenir de un calentamiento emergente del océano profundo, por debajo de los 2000 metros, donde las mediciones son escasas. Unos 900 millones de personas, cerca del 11 % de la población mundial, viven en costas bajas expuestas a este proceso.



Derretimientos y mares

Los glaciares del mundo perdieron alrededor de 408 gigatoneladas de hielo en 2025, el equivalente a aproximadamente un milímetro de aumento del nivel del mar y a llenar cinco piletas olímpicas por segundo durante todo un año. Fue la sexta mayor pérdida desde 1975 y el cuarto año consecutivo en que las 19 regiones glaciares del planeta perdieron masa. La pérdida promedio pasó de menos de 100 gigatoneladas anuales en 1976-1995 a unas 390 en la última década. Ya hay glaciares desaparecidos en seis continentes, incluidos Perú, Bolivia y Chile. En los polos, el hielo marino antártico alcanzó en septiembre su tercer máximo anual más bajo del registro satelital, mientras que el máximo ártico de marzo fue el más bajo o el segundo más bajo.

El agua almacenada en tierra firme, en ríos, lagos, embalses, suelos, acuíferos, nieve y hielo, disminuye a nivel global desde 2014. En 2025, el 42 % del área evaluada presentó valores por debajo de lo normal, frente a un promedio histórico del 25 %. Patagonia, el este de Brasil y amplias zonas del hemisferio norte figuran entre las regiones con déficit. En Sudamérica, la cuenca del Plata volvió en buena medida a condiciones normales, y en 2026 el norte, oeste, sur y sudeste del continente recibieron lluvias superiores al promedio, en línea con el patrón típico de El Niño. En contraste, la cuenca amazónica sigue con precipitaciones bajas, una sequía que persiste desde 2023.

Entre mayo y agosto, las olas de calor en Europa provocaron más de 30 000 muertes en exceso, según estimaciones provisionales, unas 16 000 de ellas en una sola semana de junio. Se batieron récords nacionales de temperatura en al menos ocho países, y en España ardieron más de 186 000 hectáreas de bosque. En Nepal, el colapso de un glaciar desencadenó en agosto una inundación repentina que dejó 1356 muertos y casi 4900 desaparecidos. En la India, unos 146 millones de personas estuvieron expuestas a calor extremo durante la ola de abril, y el monzón cerró septiembre con un déficit del 12 %.

En Francia y Eslovenia hubo pérdidas de cosechas de hasta la mitad o la totalidad en algunas zonas; en Perú, el calentamiento de las aguas costeras alteró la distribución de la anchoveta y llevó al gobierno a suspender su pesca por tiempo indefinido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró por primera vez una emergencia sanitaria vinculada a los impactos previstos de El Niño, que podría aumentar los riesgos de enfermedades como dengue, malaria y cólera.

La OMM destaca que los países con sistemas de alerta temprana multirriesgo pasaron de 56 en 2015 a 136 en 2025. También advierte que persisten brechas importantes, sobre todo donde faltan recursos, y que cualquier hueco en la red global de satélites, boyas y estaciones debilita los pronósticos de los que dependen la agricultura, la salud y la gestión del agua.

El Acuerdo de París fijó el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C. En Antalya, los delegados discutirán, entre otros temas, el Objetivo Global de Adaptación, que incluye metas sobre información climática y alertas tempranas.