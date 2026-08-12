Thursday 13 de August, 2026
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CINE | Ayer 16:26

Los domingos

(España, 2025, 115') Drama. Dirección: Alauda Ruiz de Azúa. Con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera. R13.

Los domingos. | Foto:Cedoc.
Los domingos. | Foto:Cedoc.

Sería demasiado perezoso, demasiado tonto, relacionar esta película con alguna realidad sociocultural específica, porque su tema es la religión: hay una adolescente de 17 años que sacude a su familia con su deseo de entrar a un convento y volverse monja de clausura.

Y en esos domingos familiares (y de misa), en espejo, la institución “iglesia” y la institución “familia” muestran sus límites para un deseo de absoluto que excede cualquier cuestión cotidiana. Justamente de eso se trata (realmente) lo religioso: de la alimentación de una necesidad inefable y metafísica.

La película, al poner sobre la mesa todo discurso posible, los supera. Y el hecho de ser austera en sus elecciones de puesta en escena logra que forma y tema, superficie y fondo, se fundan en una sola cosa. No es poco tener tal densidad cuando el cine parece deshilacharse en cada película.

(****) 

 

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Leonardo D'Espósito

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