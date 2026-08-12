Los domingos

Sería demasiado perezoso, demasiado tonto, relacionar esta película con alguna realidad sociocultural específica, porque su tema es la religión: hay una adolescente de 17 años que sacude a su familia con su deseo de entrar a un convento y volverse monja de clausura.

Y en esos domingos familiares (y de misa), en espejo, la institución “iglesia” y la institución “familia” muestran sus límites para un deseo de absoluto que excede cualquier cuestión cotidiana. Justamente de eso se trata (realmente) lo religioso: de la alimentación de una necesidad inefable y metafísica.

La película, al poner sobre la mesa todo discurso posible, los supera. Y el hecho de ser austera en sus elecciones de puesta en escena logra que forma y tema, superficie y fondo, se fundan en una sola cosa. No es poco tener tal densidad cuando el cine parece deshilacharse en cada película.

(****)