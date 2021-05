Arquitectura y decoración: Cómo la pandemia influyó en las tendencias

De ponerle especial énfasis al living, listo para recibir visitas, a buscar el mejor rincón para organizar un escritorio para home office. De tener el comedor siempre impecable, a priorizar la cocina como corazón de la casa. La pandemia y la consiguiente cuarentena modificaron sustancialmente la forma en la que vivimos las casas y ni la arquitectura ni la decoración y el diseño fueron ajenos a eso. Por eso, en los últimos meses; comenzaron a surgir propuestas dentro de esta nueva lógica para habitar el hogar. A continuación, un recorrido por las tendencias del 2021.

Un refugio funcional

Cada año, Pantone, la corporación creadora del sistema de colores homónimo, anuncia qué tonalidades serán tendencia en base a un análisis del comportamiento de las personas. Para 2021, esa responsabilidad cayó en el “gris ultimate” y el “amarillo iluminating”, dos tonos que simbolizan y aportan resiliencia y esperanza. A la par, continúan firmes los colores neutros de la tierra, como beige, cemento y blancos rotos. Y se suma un azul verdoso especialmente ideal para crear espacios relajantes y acogedores. Todo lo que se le pide a una casa que vuelve a oficiar como refugio frente a un año casi igual de incierto que el anterior.

En este camino, la cocina y el escritorio son los ambientes centrales. “Las cocinas decoradas con los azulejos Brick de Nueva York (rectangulares, como un ladrillo blanco) son protagonistas marcando un estilo clásico y vintage, y los porcelanatos con vetas más marcadas y negros se van instalando en las cocinas lujosas”, aporta María del Mar Danuzzo, arquitecta de Familia Bercomat, empresa de servicios y productos para la construcción. La premisa son ambientes relajados y de fácil mantenimiento, como resultan estos revestimientos poco porosos. Esta tendencia se ve también en áreas privadas como dormitorios, donde el porcelanato símil madera es uno de los elegidos. “Y los livings con estilo playa se verán mucho este año”, anticipan desde Familia Bercomat. Ante la imposibilidad de viajar, bien puede traerse el espíritu de vacaciones a casa.

Otro punto que prevaleció en este último año fue la necesidad de funcionalidad. Como expresan desde Häfele Argentina, empresa de sistemas inteligentes de diseño y herrajes, lo que se dio fue una reconfiguración de los espacios. “Con estos cambios también crecieron las consultas y la demanda de soluciones como camas rebatibles, camas escritorios que no pierden la verticalidad, puertas corredizas para dividir e integrar ambientes según cada necesidad y escritorios regulables en altura”, describen. En ese camino, hubo quienes no encararon grandes obras pero sí “refrescadas”. Por caso, soluciones inteligentes de diseño como estaciones de carga USB en lugares estratégicos para los dispositivos, organizadores de cajones para encontrar todo rápido o simples cambios de tiradores que ofrecían nuevo look y agilidad para los muebles de living, comedor o dormitorio.

Aunque si hubo un grupo que evidenció los cambios y necesitó más contención que nunca, sin duda fueron los chicos. Por eso muchas tendencias los abordan directamente, proponiendo ideas para lograr espacios alegres y cálidos. Desde Alba, la reconocida marca de pinturas, una de las propuestas más interesantes es utilizar las paredes del cuarto como telones de un teatro. Montañas, aviones entre nubes o globos aerostáticos pueden ayudar a que la imaginación del niño vuele y se evada de la realidad conflictiva. En tanto si se busca crear un ambiente calmo e inspirador que propicie la concentración, recomiendan tonos con luz propia y la presencia de la naturaleza.

Espacios verdes

La búsqueda de la naturaleza es precisamente otra de las tendencias más fuertes. Si bien las plantas de interior llevan un tiempo ganando terreno, por estos días su conexión con la decoración es total. “Las ganas de incorporar el verde en espacios cerrados y generar una comunión con el exterior generan mini selvas muy alegres e interesantes”, apunta Agustina Cerato, diseñadora y creadora de la marca homónima. Aunque para sumarlas a la casa no es solo cuestión de ir de shopping a un vivero. “El contenedor en el que elijamos ubicarla también dice mucho y debería ser seleccionado con cuidado. Los cestos de palma con manijas de cuero son ideales, porque logran un look silvestre y canchero a la vez, que se puede ubicar en un living, comedor, entrada o pasillo sin ninguna estridencia”, recomienda la experta. Asimismo, propone combinar variedades en pos de lograr la mayor cantidad de verdes y texturas distintos.

Y para quienes tienen espacios exteriores (lo más cotizado en este último año y medio) incluso surgieron soluciones para disfrutar las vacaciones en casa. Es el caso de Eco Refugio, un módulo de diseño de dimensiones compactas que cuenta con un dormitorio, un baño, una cocina-comedor, ambientes climatizados y un gran ventanal, y que llega a la vivienda listo para ser conectado a la red de servicios. Creado por Ecosan SA y el Estudio BZZ Arquitectura, la idea fue generar un nuevo sector que pudiera servir de funcionamiento complementario a una casa ya existente, tanto como ampliación como de forma independiente. Lo que se dice un buen espacio para disfrutar los próximos encuentros de la nueva normalidad.