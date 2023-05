Cafés patrióticos: algunos en los que festejan el 25 de mayo

“El Café de Marco y la Revolución de Mayo van de la mano. El Café de Marco estaba ubicado en un lugar muy estratégico de la época y en las mesas se juntaban Mariano Moreno, Monteagudo, Castelli, entre otros. Todos estos hombres, que fueron los precursores de la emancipación argentina, crearon el primer gobierno patrio. Muchos de ellos eran masones y en las mesas del Café de Marco se gestó, se pensó y se planeó lo que fue la revolución, previo a la independencia”, explica Marco Antonio Arslanian, dueño del actual Café de Marco, uno de los contados centros gastronómicos porteños con directa reminiscencia temática al 25 de mayo.

Los cafés y la política siempre mantuvieron un vínculo legendario, incluso en épocas coloniales. El Café de Marco nació en 1801, cuando un inmigrante catalán llamado Pedro José Marco instaló su negocio gastronómico en la calle Santísima Trinidad y San Carlos (actual Adolfo Alsina y Bolívar). En ese local, frecuentaban los hombres más influyentes de la época. Los próceres se reunían y conspiraban contra el gobierno del virrey, mientras bebían sorbos de alguna infusión y comían algún pastelito artesanal. Ese histórico local ya no se encuentra en esa ubicación y en su lugar hay un edificio.

Sin embargo, existen algunos recintos culinarios que rememoran la gesta revolucionaria y homenajean al café que fue sede de los primeros pensadores independentistas. Entre los mas destacados de la ciudad de Buenos Aires se encuentran:

El Café de Marco – Teniente General Juan Domingo Perón 1259

Ubicado frente a la Gran Logia Argentina de Libre y Aceptados Masones, El Café de Marco es el reducto donde miembros de la fraternidad y curiosos visitantes se reúnen para saborear un menú de tinte histórico y regional. El emprendimiento gastronómico de Marco Arslanian, lleva a cabo la idea de revivir cierta visión romántica de los tiempos independentistas de la nación argentina.

“Fue una idea de recrearlo porque mezcle un poco de todo lo que me gusta, la gastronomía y la historia. De hecho, estaba iniciado en la masonería en el 2005 y estudiando un poco de los libros, me encontré con uno de Emilio Corbiere. En ese libro señala que en ese Café los próceres se reunían y conspiraban en aquella época. A mí me quedo eso dando vueltas por la cabeza y me dije que en algún momento lo voy a recrear”, rememora el dueño del local. Para la efeméride, el restaurante ofrecerá un menú seleccionado que consistirá en una empanada de carne cortada a cuchillo y de cordero con roquefort (especialidad de la casa),unos generosos platos de locro y una copa de vino para acompañar.

El Cabildo de Buenos Aires – Perú 86

En el lugar donde ocurrieron los hechos también se puede almorzar o tomar un café. Detrás del legendario Cabildo, se encuentra un destacado restaurante ideal para turistas y visitantes que quieren disfrutar, luego de una excursión por el sitio histórico o para tomarse unos minutos de descanso, de ricos platos regionales o algún café.

Tanto en el mostrador del restaurante, o sentándose al aire libre, se puede pedir uno de los 39 platos y bebidas disponibles. Los más elegidos por el público son platos de carne, pastas y sabores tradicionales del campo argentino. Pero los pocillos de café para la tarde son infaltables.

El Café de Los Patriotas – Nicasio Oroño 2200

De lunes a lunes, a partir de las 17 hs, abre el rincón gastronómico patriótico del barrio de La Paternal. Inspirado en el café tradicional y en los bodegones porteños, el Café de Los Patriotas ofrecerá un menú especial celebrando la fecha histórica, cuya estrella principal es el locro, para todos los comensales que se acerquen al local.

En la esquina de Nicasio Oroño y Cucha Cucha, se puede divisar el mural de un José de San Martín que recibe a los visitantes con distintos platos que puede ir desde pizzas, empanadas, milanesas o platos regionales. En sus paredes se puede divisar diferentes objetos, publicidades y fotografías de nuestra idiosincrasia nacional.