Día Mundial del Whisky: secretos y consejos

Cada tercer sábado de mayo se festeja en "Dïa Mundial del Whisky", esta maravillosa bebida destilada que cautiva a millones de personas en el mundo. Poe eso, te compartimos una serie de tips para entender a este clásico y, además, te compartimos una serie recomendaciones de la mano de un prestigioso bartender, Jonathan Riambau (de Aldo's Restorán), ideales para disfrutar de un buen whisky de la mejor manera y con las mejores combinaciones.

¿Qué recomienda, whisky escocés, irlandés o bourboon?

Jonathan Riambau: La principal diferencia entre estos tres destilados es la materia prima utilizada: para el scotch se utiliza cebada malteada, para el irish se usa cebada malteada y sin maltear, y el bourbon debe tener por lo menos un 51% de maíz en su composición. Sin dudas, esto afecta en el sabor y aroma final: el scotch suele ofrecer aromas y sabores más complejos, incorporando una menos o mayor medida de notas especiadas y/o ahumadas (según de dónde provengan o el tiempo de crianza), mientras que el irish y el bourbon presentan notas más suaves y acarameladas.

¿Un "sigle malt" o "Blended Scotch"?

Riambau: Estos dos tpos de whisky escocés también se distinguen por la materia prima: el single malt se realiza utilizando bebidas de una única destilería y el blended combina productos de diferentes destilerías. A su vez, cabe destacar que la crianza del scotch se realiza en barricas y, según la legislación, no puede ser menor de 3 años. Esto permite redondear su sabor y aportar notas que solo la madera puede otorgar.

¿Cuál es el whisky ideal para principiantes?

Riambau: Para iniciar en el mundo del whisky, siempre recomiendo cócteles que tengan como base a este destilado. La elección del tipo de whisky dependerá del sabor final que se quiera lograr y todos ellos son muy versátiles. Un cóctel fácil para probar en casa es el Highball que se hace en un vaso largo con abundante hielo, 60 ml de whisky y soda hasta completar el vaso. También, el que más me gusta a mí: whisky con gaseosa de cola y hielo. También se puede empezar probando un irish o un bourbon sin demasiada crianza, ya que tienen sabores y aromas más suaves, amigables al paladar.

¿Cómo se recomienda servir un whisky en casa?

Riambau: Para servir whisky en casa, recomiendo usar un vaso corto y enfriado. Esto se hace llenando el vaso con hielo, dejarlo por un rato para que se enfríe y luego desechamos el hielo y el agua que se haya derretido. Luego, agregar un cubo grande de hielo, volcar 60 ml de whisky y disfrutar, consumiendo siempre de manera responsable.

A continuación, para quiénes quieras salir a festejar le recomendamos cuatro rincones de Buenos Aires donde el whisky es protagonista absoluto.

La barra de Aldo's Restorán (Arévalo 2032, Palermo) cuenta con más de 30 alternativas, entre single malt, blended scotch, irish y bourbon. En su carta predominan los escoceses de prestigiosas destilerías como Macallan, Glenlivet y Singleton en presentaciones desde los 12 a los 18 años. También hay destacados blended, como el Johnnie Walker Black, Double Black, Gold Reserve, 18 Años y Blue Label. Si la idea es probar algún cóctel, el bartender de la casa realiza clásicos a pedido del cliente, como el Old Fashioned o Penicillin.

En el restaurante peruano Jarana (Fitz Roy 1722, Palermo), el recorrido por sus ceviches, tiraditos y más platos típicos puede terminar con una medida de interesantes whiskies de alta gama, como bourbon Jim Beam; blended scotch Chivas Mizurana (criado en roble japonés) y Jonnie Walker en todas sus variantes (hay Double Black, Gold Label y Green Label); single malts como Macallan 12 Años Triple Cask (madurado en barricas de roble europeo y americano que antes fueron utilizadas para criar bourbon o jerez) y Glendfiddich Malt 15 años, entre otros. Para iniciar, se sugieren cocktails como el Andrómeda, con JW Red Label, guanábana, almíbar simple, limón y té, o bien clásicos como el Mint Julep y Old Fashioned.

La sede palermitana del restaurante francés Bagatelle (Av. del Libertador 4101, Palermo) invita a degustar una exquisita selección de whiskies e innovadores cocktails del bartender Aaron D Montijo. Su imponente barra aloja escoceses (Chivas Ultis; Macallan 15, Glenlivet 18, Royal Salute, entre otros), irlandeses (Jameson Caskmates o Black Barrel y más) y bourbon (Wild Turkey, Evans Williams, Makers Mars o Elijah Cray). Entre los cócteles, se recomienda el Banhattan, con irish whisky infusionado en banana, vermouth bianco, bitter Angostura y sésamo tostado.

Además de su imponente salón con vista al río, su deck selvático y su cocina de calidad, Enero Restaurant (Av. Rafael Obligado 7180, Costanera) brinda una cuidada propuesta de bebidas con 40 etiquetas de whisky para todos los gustos. Algunas de las etiquetas más exclusivas son los exóticos escoceses Talisker y Caol Illa 12 Años; los single malt The Glenrothes Sherry Cask Reserve y The Macallan Rare Cask, diferentes blended de JW y Chivas, y bourbon Premium Maker’s Mark, para pedir neat o en las rocas. Además, proponen cocktails clásicos o de autor como el Boulevardier, Old Fashioned, Rusty Nail, el original Old in Enero (whisky escocés, bitter de chocolate y óleo de cítricos) o el 21 Black Jack (whisky macerado en canela, vermouth rosso y bitter de chocolate).

por R.N.