Cuáles son los nuevos modos de habitar nuestro espacio

Cada época histórica construye su propia representación de lo que significa habitar un espacio. En un presente atravesado por la inmediatez digital, la sobreexposición a las redes y la aceleración constante, el diseño de interiores experimenta una metamorfosis profunda. Lejos de las fórmulas rígidas del pasado, del lujo ostentoso o del minimalismo frío, la arquitectura de interiores contemporánea vuelve la mirada hacia el individuo, las emociones y la calidad de vida cotidiana. Los espacios privados y públicos dejan de ser meras carcasas estéticas para convertirse en verdaderos refugios de bienestar, salud y expresión personal.

Bajo el eje conceptual de la "Identidad", el martes 3 de noviembre, el auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA) albergará la 10.ª edición del Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño (DArA ID 2026). Organizado por Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA) —entidad sin fines de lucro que desde 1986 promueve la cultura del proyecto en el país—, el encuentro reunirá a figuras de la escena global para debatir sobre las nuevas fronteras de la disciplina, la sustentabilidad, el arte aplicado y los modos en que el entorno físico moldea nuestros hábitos diarios.

Para Laura Ocampo, presidenta de DArA, esta décima entrega representa una oportunidad única para acercar el pensamiento creativo de vanguardia al público local. Ocampo destaca que cada dos años la asociación reúne a creadores de primer nivel que encarnan una versión auténtica del deseo de mejorar el mundo a través del diseño. Según la especialista, cuando estos proyectistas abordan la creación de un entorno u objeto que le otorga sentido práctico y estético a nuestros gestos de todos los días, nos revelan dimensiones invisibles de nuestro propio entorno, demostrando que la identidad no es una moda pasajera, sino una búsqueda humana en constante evolución.

Redefinir el lujo

Uno de los debates nodales que atravesarán las ponencias del congreso es la reconfiguración del concepto de lujo en la vida moderna. Tradicionalmente asociado al costo económico, la exclusividad o el brillo suntuoso, el verdadero lujo contemporáneo se traslada hoy hacia el plano de la experiencia, el confort emocional y el manejo del tiempo personal.

El diseñador brasileño Brunno Jahara (fundador de Jahara Studio) señala que el lujo actual consiste en tener tiempo para disfrutar de la vida con calma y rodearse de objetos bellos que faciliten el día a día y evoquen recuerdos positivos de nuestra historia. Como sugerencia práctica para el que busca renovar su hogar, propone apostar por ambientes versátiles que combinen calidez, color y muebles multifuncionales que respondan a diversas situaciones diarias con excelencia, sin descuidar la iluminación envolvente y las texturas naturales que nos conecten con el bienestar.

Esta mirada es compartida por los líderes de Estudio Masquespacio, consultora creativa valenciana fundada por Ana Milena Hernández Palacios y Christophe Penasse, reconocidos como “Interioristas del Año” por T Magazine (The New York Times). Frente al riesgo de la homogeneización tecnológica de los espacios, sugieren apostar por un diseño más humano y cercano. Para Masquespacio, el lujo en el hogar y en el hotelería pasa por vivir experiencias auténticas que nos desconecten de la rutina mediante tonos neutros, formas orgánicas y detalles singulares capaces de contar historias propias.

El arte de habitar y la narrativa espacial

La integración de las artes plásticas, el textil y las narrativas sensoriales en el espacio cotidiano constituye otro de los pilares del evento. Lejos de entender el arte como un elemento ornamental secundario, los disertantes proponen concebir la obra como un eje que estructura la atmósfera del hogar.

Brunno Jahara remarca que el arte en los ambientes cumple el rol fundamental de invitar a la contemplación y transportar a las personas hacia un estado sublime dentro de su rutina. Por su parte, desde Masquespacio destacan que el interiorismo debe mantener un equilibrio justo entre la funcionalidad práctica y la creación de composiciones que despierten las mismas emociones que una obra artística.

En esa misma línea sensorial se inscribe la participación de la neerlandesa Lenneke Langenhuijsen (directora del estudio Buro BELÉN y exalumna de Ilse Crawford), quien investiga la interconexión entre el diseño textil y los materiales sostenibles bio-basados para esculpir atmósferas que recuerdan a la pintura flamenca. Su consejo para el espacio doméstico es incorporar fibras biológicas no tóxicas que respeten los ciclos naturales y mejoren la calidad táctil del ambiente.

La narrativa espacial será abordada por el estudio español YYPLUSPLUS (liderado por César Cañadas y Óscar Sánchez), conocidos por cruzar arquitectura, moda y gastronomía en proyectos para firmas como Red Bull o Puma. Su recomendación proyectual consiste en abordar la decoración no como una acumulación de objetos, sino como una historia integrada donde cada elemento expresa quiénes somos.

Tradición ancestral e innovación industrial

El panorama del congreso se completa con dos figuras que demuestran cómo la memoria cultural y la tecnología avanzada conviven en el diseño contemporáneo.

El arquitecto y artista textil colombiano Jorge Lizarazo (director del taller Hechizoo, figura de la lista AD100 y con obras en el MET de Nueva York) compartirá su experiencia entrelazando técnicas ancestrales con hilos de metal, seda y fibras naturales. Lizarazo propone llevar a la casa piezas artesanales únicas que aporten textura y memoria territorial, transformando los ambientes en poemas físicos.

Por su parte, el diseño argentino estará representado por el salteño Francisco Gómez Paz, referente industrial galardonado con dos premios Compasso d’Oro y nombrado Embajador de la Marca País Argentina en 2026. Gómez Paz entiende el proyecto como una herramienta de progreso que busca la belleza a través de la inteligencia del objeto. Su consejo para un interiorismo identificable con cada persona, se centra en elegir piezas eficientes, duraderas y desarrolladas con alta precisión tecnológica para resolver necesidades concretas sin saturar el espacio.